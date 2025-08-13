1 पर 1 फ्री शेयर देगी कंपनी, शेयर का भी करेगी बंटवारा, दोगुना से ज्यादा बढ़ा है मुनाफा

नजारा टेक्नोलॉजीज 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर बांटेगी। कंपनी के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दी है। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांटेगी। कंपनी के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गए हैं।

गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को 2 पर्सेंट के उछाल के साथ 1450 रुपये पर पहुंच गए हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। कंपनी निवेशकों को बोनस शेयर बांटने के साथ ही अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर रही है। नजारा टेक्नोलॉजीज का मुनाफा भी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। कंपनी के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं।

1 पर 1 बोनस शेयर देगी कंपनी

नजारा टेक्नोलॉजीज ने अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। गेमिंग कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर बांटेगी। गेमिंग कंपनी ने इससे पहले जून 2022 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। नजारा टेक्नोलॉजीज के बोर्ड ने बोनस शेयर के साथ ही स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दी है। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांटेगी। गेमिंग कंपनी 4 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटेगी। कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 51.34 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 23.6 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नजारा टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 99.5 पर्सेंट बढ़कर 498.7 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 250 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 87.4 पर्सेंट बढ़कर 47.2 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 25.2 करोड़ रुपये था।