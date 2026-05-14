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गेमिंग कंपनी के शेयर पर 2 ब्रोकरेज फिदा, 40% से ज्यादा उछल सकता है भाव

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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घरेलू ब्रोकरेज चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और प्रभुदास लीलाधर ने गेमिंग कंपनी- नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। बता दें कि अभी इस शेयर की कीमत 265 रुपये के स्तर पर है।

गेमिंग कंपनी के शेयर पर 2 ब्रोकरेज फिदा, 40% से ज्यादा उछल सकता है भाव

गेमिंग कंपनी- नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में भले ही सुस्ती वाला माहौल हो लेकिन आने वाले समय में यह निवेशकों को बड़ा मुनाफा दे सकता है। घरेलू ब्रोकरेज चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और प्रभुदास लीलाधर ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। आइए शेयर का परफॉर्मेंस और ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस जान लेते हैं।

क्या है शेयर प्राइस?

नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर की बात करें तो यह 266.95 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 265.15 रुपये पर बंद हुआ। शेयर का इंट्रा-डे रेंज 271.60 रुपये और 262 रुपये के बीच रहा। 23 मार्च को शेयर 216 रुपये पर था तो पिछले साल शेयर 362.50 रुपये पर था। यह दोनों ही शेयर के 52 हफ्ते का लो और हाई रहता है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर पर अपनी 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है, जिसका कारण कंपनी की बढ़ती मुनाफा कमाने की क्षमता और गेमिंग पोर्टफोलियो का विस्तार है। घरेलू ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी तेज से एक विश्व स्तर पर विविध, गेमिंग-केंद्रित प्लेटफॉर्म में बदल रही है। इसकी कमाई की गुणवत्ता बेहतर हो रही है, कैश कन्वर्जन मजबूत है। ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए पुनर्गठन से कंपनी की ऑपरेशन प्रोफाइल में सुधार हुआ है, जिससे मुख्य कारोबार ज्यादा विस्तार योग्य और मार्जिन बढ़ाने वाला बन गया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि हमने नजारा का टारगेट प्राइस 400 रुपये तय किया है और हम अपनी 'BUY' रेटिंग बनाए रखते हैं। 400 रुपये के टारगेट प्राइस के आधार पर ब्रोकरेज को 265 रुपये के मौजूदा मार्केट प्राइस से लगभग 43 प्रतिशत की बढ़त की संभावना दिख रही है।

एक अन्य ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर ने भी शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 319 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह वर्तमान कीमत से करीब 18 पर्सेंट के उछाल को दिखाता है।

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कैसे रहे तिमाही नतीजे?

कंपनी ने बताया कि 31 मार्च, 2026 (FY26) को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए उसकी ऑपरेशनल आय ₹1,828.9 करोड़ रही, जो FY25 के ₹1,623.9 करोड़ के मुकाबले 13 प्रतिशत की सालाना (YoY) बढ़ोतरी है। एबिटा पिछले साल के 153 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 255 करोड़ रुपये हो गया।

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वहीं, मुनाफा 7 प्रतिशत बढ़कर इस साल 67 करोड़ रुपये हो गया, जो FY25 में 63 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि मुख्य गेमिंग कारोबार से एबिटा का योगदान वित्त वर्ष 25 में 56 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 90 प्रतिशत हो गया।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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