55% चढ़ने वाला है यह शेयर, सालभर से रेंग रहा था भाव, दिग्गज निवेशक के पास भी 43 लाख शेयर

Nazara Technologies Share: गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नाजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर साल 2025 में अब तक बाजार में ज्यादा हलचल नहीं दिखा पाए हैं। मंगलवार को बीएसई पर इसके शेयर करीब 3% चढ़कर 262.30 रुपये पर कारोबार करते दिखे। दिलचस्प बात यह है कि 1 जनवरी 2025 से अब तक शेयर लगभग सपाट ही रहा है और इसमें सिर्फ 0.48% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी निवेशकों को अब तक कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिला, लेकिन ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि आने वाले समय में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। बता दें कि नए शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक मधुसूदन मुरलीधर केला के पास कंपनी के 43,85,220 शेयर हैं। यह 1.18 फीसदी स्टेक के बराबर है। बता दें कि मार्च तिमाही तक रेखा झुनझुनवाला के पास भी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है।

ब्रोकरेज की राय चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने नाजारा टेक्नोलॉजीज पर अपनी ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 390 रुपये तय किया है। मौजूदा भाव से यह करीब 55% की तेजी का इशारा करता है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अब एक ज्यादा साफ और मजबूत ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुकी है। नाजारा ने हाल ही में अपने पोर्टफोलियो को रीसेट किया है, जिसमें Nodwin को डी-सब्सिडियरी बनाना और PokerBaazi व Freaks4U में पहले ही नुकसान को बही-खातों में शामिल करना शामिल है। इससे बैलेंस शीट साफ हुई है और भविष्य की कमाई ज्यादा भरोसेमंद बन गई है।

क्या है रिपोर्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक, अब नाजारा का फोकस पूरी तरह कोर गेमिंग बिजनेस पर है, जहां आने वाले समय में 20 से 25 फीसदी तक EBITDA मार्जिन मिलने की उम्मीद है। चॉइस इंस्टीट्यूशनल का कहना है कि बिजनेस मॉडल अब पहले से ज्यादा सरल और मजबूत हो गया है। बेहतर LiveOps, मजबूत IP मोनेटाइजेशन और इंटरनेशनल मार्केट से बढ़ती कमाई कंपनी को सपोर्ट कर रही है। खास बात यह है कि अब कंपनी की ग्रोथ ज्यादा स्थायी और अनुमान लगाने लायक हो गई है।