बुरे हाल में यह शेयर, 5 दिन में 25% से ज्यादा टूटा, रेखा झुनझुनवाला बेच चुकी हैं पूरा हिस्सा

नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 दिन में 25% से ज्यादा लुढ़क गए हैं। रेखा झुनझुनवाला ने नजारा टेक्नोलॉजीज में पूरा हिस्सा बेच दिया है। मार्च 2025 में झुनझुनवाला की नजारा में 7.06% हिस्सेदारी थी। झुनझुनवाला के पास कंपनी के 61.8 लाख शेयर थे।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर बुरे हाल में हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को 10 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 1037.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। सरकार ने बिल लाकर ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन कर दिया है। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले 5 दिन में 25 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज का पोकरबाजी (Pokerbaazi) पर दांव था। झुनझुनवाला फैमिली ने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज पर बड़ा दांव लगाया हुआ था। हालांकि, रेखा झुनझुनवाला इस साल जून में ही नजारा से पूरी तरह बाहर हो गईं थीं।

मार्च में रेखा झुनझुनवाला के पास थे नजारा के 61.8 लाख शेयर

दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने नजारा टेक्नोलॉजीज में अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। मार्च 2025 में रेखा झुनझुनवाला की नजारा टेक्नोलॉजीज में 7.06 पर्सेंट हिस्सेदारी थी। झुनझुनवाला के पास कंपनी के 61.8 लाख शेयर थे। रेखा झुनझुनवाला ने 13 जून 2025 को अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। उन्होंने BSE में 13 लाख शेयर और NSE पर 14 लाख शेयर बेचे। रेखा झुनझुनवाला ने 1225 रुपये प्रति शेयर के दाम पर अपना हिस्सा बेचा, इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू करीब 334 करोड़ रुपये थी। हालांकि, मधुसूदन केला और निखिल कामत ने कंपनी पर अपना दांव बनाए रखा है। मधुसूदन केला के पास कंपनी के 10.96 लाख शेयर (1.18% हिस्सेदारी) और कामत एसोसिएट्स के जरिए निखिल कामत के पास नजारा टेक्नोलॉजीज के 15.04 लाख शेयर हैं।

5 दिन में 25% से अधिक लुढ़क गए नजारा के शेयर

नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies) के शेयर पिछले 5 दिन में 25 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के शेयर 19 अगस्त 2025 को 1393.10 रुपये पर थे। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर 25 अगस्त 2025 को 1037.15 रुपये पर जा पहुंचे हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1450 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 835.30 रुपये है।