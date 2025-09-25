1 पर 1 बोनस शेयर दे रही कंपनी, 2 टुकड़ों में भी बंट रहा स्टॉक, लपकने का आज आखिरी मौका

कंपनी ने 1:1 बोनस इश्यू की घोषणा की है। यानी जिन निवेशकों के पास कंपनी का एक शेयर है, उन्हें इसके बदले एक अतिरिक्त फुली पेड-अप इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹2) दिया जाएगा।

Nazara Technologies Ltd Share: नाजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गुरुवार को बाजार की खास नजर में है। नाजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर नजर रखने वाले निवेशकों को आज ही कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कंपनी के 1:1 बोनस इश्यू और 1:2 स्टॉक स्प्लिट के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु शेयर खरीदने की आखिरी तारीख 25 सितंबर है। 26 सितंबर से शेयरों का कारोबार बोनस और स्प्लिट के अलावा होगा, जिससे पात्रता के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर में मामूली गिरावट है और यह 1,115.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

1:1 बोनस इश्यू का ऐलान बता दें कि कंपनी ने 1:1 बोनस इश्यू की घोषणा की है। यानी जिन निवेशकों के पास कंपनी का एक शेयर है, उन्हें इसके बदले एक अतिरिक्त फुली पेड-अप इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹2) दिया जाएगा। कंपनी ने शुक्रवार, 26 सितंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। इस दिन जिन निवेशकों के डिमैट खाते में नाजारा टेक के शेयर होंगे, वही बोनस शेयर पाने के योग्य होंगे। भारत के T+1 सेटलमेंट साइकल के हिसाब से निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक दिन पहले शेयर खरीदने होंगे। यानी रिकॉर्ड डेट वाले दिन खरीदे गए शेयरों का स्वामित्व समय पर डिमैट खाते में दर्ज नहीं होगा और वे बोनस के लिए मान्य नहीं होंगे।

कब मिलेगा बोनस शेयर निवेशकों को मुफ्त बोनस शेयर सोमवार, 29 सितंबर को डिमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस बारे में उन्हें डिपॉजिटरी फर्म से सूचना भी मिलेगी। बोनस शेयर अगले ट्रेडिंग सेशन यानी 30 सितंबर से बाजार में उपलब्ध होंगे।