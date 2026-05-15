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एक डील और रॉकेट बना गेमिंग कंपनी का शेयर, ब्रोकरेज का अनुमान- ₹400 तक जाएगा भाव

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 18% की तेजी आई और इंट्राडे में ₹314 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह तेजी ऐसे समय में आई जब शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए कंपनी की 4.9% इक्विटी का ट्रांजैक्शन हुआ। 

एक डील और रॉकेट बना गेमिंग कंपनी का शेयर, ब्रोकरेज का अनुमान- ₹400 तक जाएगा भाव

Nazara Technologies share: भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर से रिकवरी मोड में आ गया है। इस माहौल के बीच गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को भारी डिमांड में थे। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कंपनी के शेयरों में 18% की तेजी आई और इंट्राडे में ₹314 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 1 अगस्त, 2022 के बाद शेयरों में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। इस दिन शेयरों में 20% की तेजी आई थी।

अब क्यों आई तेजी?

नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तेजी ऐसे समय में आई जब शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए कंपनी की 4.9% इक्विटी का ट्रांजैक्शन हुआ। CNBC-TV18 को मिली जानकारी के मुताबिक, इन ब्लॉक डील्स में जेरोधा के निखिल कामथ और मौजूदा शेयरहोल्डर अक्साना एस्टेट्स खरीदार हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार की ब्लॉक डील्स में कंपनी के संस्थापक नितीश मित्तरसेन विक्रेता हो सकते हैं।

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मार्च तिमाही के आखिर में प्रमोटर नितीश मित्तरसेन के पास कंपनी की 2.18% हिस्सेदारी थी और अक्साना एस्टेट्स LLP के पास 5.4% हिस्सेदारी थी। इसके अलावा, मुंबई स्थित गेमिंग कंपनी के एमडी और CEO मित्तरसेन ने बताया कि नजारा टेक को FY27 में 15-20% की ऑर्गेनिक ग्रोथ की उम्मीद है। इसक साथ ही, कोर गेमिंग बिजनेस में मार्जिन मार्च तिमाही के 19.5% से बढ़कर वित्त वर्ष के आखिर तक लगभग 25% तक पहुंचने की संभावना है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

नजारा टेक्नोलॉजीज ने चौथी तिमाही में ₹55.7 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया जबकि पिछले साल यह ₹4.1 करोड़ था। कंपनी का राजस्व 23.5% घटकर ₹397.8 करोड़ रह गया जबकि उसका एबिटा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर ₹74 करोड़ हो गया। इसके साथ ही, एबिटा मार्जिन पिछले साल की इसी अवधि के 6.7% से बढ़कर 18.6% हो गया।

ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस

घरेलू ब्रोकरेज चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने नजारा टेक्नोलॉजीज का टारगेट प्राइस 400 रुपये तय किया है और अपनी 'BUY' रेटिंग दी है। बता दें कि 23 मार्च को शेयर 216 रुपये पर था तो पिछले साल शेयर 362.50 रुपये पर था। यह दोनों ही शेयर के 52 हफ्ते का लो और हाई रहता है।

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ब्रोकरेज चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर को खरीदने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता बढ़ रही है और गेमिंग पोर्टफोलियो का विस्तार हो रहा है। घरेलू ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी तेज से एक विश्व स्तर पर विविध, गेमिंग-केंद्रित प्लेटफॉर्म में बदल रही है। इसकी कमाई की गुणवत्ता बेहतर हो रही है, कैश कन्वर्जन मजबूत है। ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए पुनर्गठन से कंपनी की ऑपरेशन प्रोफाइल में सुधार हुआ है, जिससे मुख्य कारोबार ज्यादा विस्तार योग्य और मार्जिन बढ़ाने वाला बन गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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