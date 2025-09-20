Navratri stock pick ireda up to 25 percent upside what is target price know here 25% तक बढ़ेगा यह एनर्जी शेयर? ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए नवरात्रि में खरीदो, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratri stock pick ireda up to 25 percent upside what is target price know here

25% तक बढ़ेगा यह एनर्जी शेयर? ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए नवरात्रि में खरीदो

शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) शेयर में 3.38% की तेजी आई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 239.95 रुपये है। मार्च 2025 में शेयर 137 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 05:09 PM
share Share
Follow Us on
25% तक बढ़ेगा यह एनर्जी शेयर? ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए नवरात्रि में खरीदो

अगले सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। यह अनुमान ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का है। ब्रोकरेज ने इरेडा को नवरात्रि के लिए सबसे अच्छा स्टॉक चुना है। ब्रोकरेज ने बताया कि इरेडा लंबे समय से चल रहे कंसोलिडेशन के दौर से बाहर आ गया है और वर्तमान में 160.10 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर में 3.38% की तेजी आई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 239.95 रुपये है। मार्च 2025 में शेयर 137 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

बिजनेस टुडे की एक खबर में चॉइस ने कहा कि अगर इरेडा 160 रुपये से ऊपर बना रहता है और 166 रुपये के प्रतिरोध स्तर को निर्णायक रूप से पार कर जाता है तो विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह शेयर निकट भविष्य में 186-200 रुपये के दायरे की ओर बढ़ेगा। यह मौजूदा स्तरों से 25 प्रतिशत तक की बढ़त को दिखाता है। ब्रोकरेज के मुताबिक इन स्तरों से आगे निकलने से तेजी का रुख मजबूत होगा और मध्यम अवधि में और बढ़त की संभावना बनेगी। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 160 रुपये के स्तर पर खरीदने की सलाह दी है। वहीं, 156 रुपये तक की गिरावट पर इसे और बढ़ाने की सलाह दी है।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में इरेडा का मुनाफा 36 प्रतिशत घटकर 247 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी ने 384 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी की परिचालन आय चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़कर 1,947 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में 1,510 करोड़ रुपये थी।

शेयर बाजार में होगी हलचल

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में हलचल हो सकती है। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एच1बी वीजा शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। इसका असर सोमवार को भारतीय बाजार पर दिखने की आशंका है। खासतौर पर आईटी कंपनियों के शेयर पर इसका असर दिख सकता है।

Stocks
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।