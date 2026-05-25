नवरत्न कंपनी का नेट प्रॉफिट 37% बढ़ा, शेयरों में 2% की उछाल, कीमत 100 रुपये से कम
NBCC Q4 Results: नवरत्न कंपनी एनबीसी लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के शेयरों में आज 2 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की गई है।
NBCC Q4 Results: पब्लिक सेक्टर की एनबीसीसी लिमिटेड का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में 37 प्रतिशत बढ़कर 241.38 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 175.91 करोड़ रुपये था। बता दें, कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान तिमाही नतीजों के साथ किया है।
सरकारी कंपनी के शेयरों में उछाल
इस नवरत्न कंपनी के शेयरों में आज सोमवार को तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर सोमवार को सुबह 95.93 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 99.48 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है। इसके बाद स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर बीएसई में 96.78 रुपये पर था।
कंपनी के आय में गिरावट
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कुल आय घटकर 4,618.59 करोड़ रुपये रही, जबकि इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 4,700.86 करोड़ रुपये थी।
वित्त वर्ष 2025-26 में कैसा रहा प्रदर्शन।
पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध शुद्ध लाभ बढ़कर 720.03 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले 541.13 करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की कुल आय बढ़कर 13,195.88 करोड़ रुपये हो गई, जबकि 2024-25 में यह 12,272.99 करोड़ रुपये थी।
डिविडेंड का भी ऐलान
एनबीसी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 46 पैसा डिविडेंड देने का फैसला किया है। यह फाइनल डिविडेंड है।
शेयरों का कैसा रहा है लॉन्ग टर्म में प्रदर्शन?
इस साल कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। एनबीसी के शेयरों का भाव 1 साल में 13.96 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले दो साल में एबीसीस लिमिटेड के शेयरों का भाव 0.48 प्रतिशत नीचे आया है। जबकि इसी पीरियड में सेंसेक्स 1.43 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
भले ही पिछले दो साल शेयर बाजार में एनबीसी लिमिटेड के लिए चुनौती पूर्ण रहे हैं। इसके बाद भी तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 239 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 200 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
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