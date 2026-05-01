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दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान, 2626% उछले हैं जहाज कंपनी के शेयर

May 01, 2026 10:39 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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नवरत्न कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। मझगांव डॉक को चौथी तिमाही में 679.18 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 5 साल में कंपनी के शेयर 2626% उछले हैं।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान, 2626% उछले हैं जहाज कंपनी के शेयर

नवरत्न कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। जहाज बनाने वाली कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का मुनाफा चौथी तिमाही में 109 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चौथी तिमाही में 679.18 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स को 325.29 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर गुरुवार को BSE में 2733.25 रुपये पर बंद हुए हैं।

नवरत्न कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान
नवरत्न कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) के बोर्ड ने 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए हर शेयर पर 4.62 रुपये का फाइनल डिविडेंड रिकमंड किया है। चौथी तिमाही में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 21.3 पर्सेंट बढ़कर 3850.39 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में जहाज बनाने वाली इस कंपनी का रेवेन्यू 3174.41 करोड़ रुपये था। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का इबिट्डा चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 355 पर्सेंट बढ़कर 542.89 करोड़ रुपये रहा। चौथी तिमाही में इबिट्डा मार्जिन 14.1 पर्सेंट रहा।

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2626% उछल गए हैं नवरत्न कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 2626 पर्सेंट उछल गए हैं। जहाज बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 30 अप्रैल 2021 को 100.25 रुपये पर थे। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर 30 अप्रैल 2026 को 2733.25 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयरों में 1718 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 625 पर्सेंट उछल गए हैं। दो साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 127 पर्सेंट का उछाल आया है।

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दो टुकड़े में बंट चुका है नवरत्न कंपनी का शेयर
नवरत्न कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders) अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने दिसंबर 2024 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3778 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2057.40 रुपये है। नवरत्न कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड प्राथमिक रूप से इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वारशिप्स, सबमरीन और कमर्शियल वेसेल्स बनाती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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