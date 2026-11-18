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रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) आने वाले सालों में अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अभी तक मुख्य रूप से भारतीय रेलवे को ट्रेन के इंजन, कोच, वैगन और दूसरी रेल एसेट्स की खरीदने के लिए फाइनेंस करती रही है, लेकिन अब कंपनी रेलवे के अलावा मेट्रो, पोर्ट, पावर और सड़क जैसे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कर्ज देने की योजना बना रही है। बता दें आज सुबह IRFC का शेयर 0.80 प्रतिशत नीचे 82 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इसका 52 हफ्ते का हाई 137.17 रुपये है।

कंपनी को उम्मीद है कि इस विस्तार से आने वाले वर्षों में उसकी कमाई और मुनाफे में तेजी आ सकती है। मैनेजमेंट ने भविष्य में करीब 20 लाख करोड़ रुपये के फाइनेंसिंग अपार्चुनिटी की संभावना जताई है। आइए समझते हैं कंपनी की ग्रोथ की संभावनाओं और चुनौतियों को...

रेलवे से बाहर कारोबार बढ़ाने की तैयारी IRFC अब तक मुख्य रूप से रेलवे की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती रही है। हालांकि, अब कंपनी अपने कारोबार में विविधता लाने की तैयारी कर रही है। मैनेजमेंट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में कंपनी मेट्रो, पोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल पावर और रेलवे से जुड़ी बिजली उत्पादन कंपनियों को भी कर्ज दे सकती है।

इसके अलावा कुछ सड़क परियोजनाओं को फाइनेंस करने की भी योजना है। मैनेजमेंट के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स से जुड़े कई प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं और तीसरी तिमाही या चौथी तिमाही की शुरुआत में कर्ज बांटना शुरू हो सकता है।

₹20 लाख करोड़ के फाइनेंसिंग अवसर कंपनी के लिए आने वाले वर्षों में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग के बड़े अवसर बन सकते हैं। मैनेजमेंट के मुताबिक, डंकुनी से सूरत तक 2,000 किलोमीटर से अधिक लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना है। इसकी अनुमानित लागत करीब 3 लाख करोड़ रुपये है।

इसके अलावा सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। रेलवे की छह नई फ्रेट लाइनों को भी ज्वाइंट वेंचर या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने की योजना है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों से कंपनी के सामने करीब 20 लाख करोड़ रुपये के फाइनेंसिंग अवसर बन सकते हैं।

कर्ज जुटाने की लागत कम रखने की कोशिश IRFC के लिए कम लागत पर फंड जुटाना काफी अहम है। कंपनी अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम रखने पर काम कर रही है। इसके लिए 54EC बॉन्ड और एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना है। फिलहाल कंपनी की WACC करीब 6.55 फीसदी है। कम लागत पर कर्ज मिलने से कंपनी को बेहतर मार्जिन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

मुनाफे में तेजी की उम्मीद मैनेजमेंट को उम्मीद है कि रेलवे से बाहर के कारोबार का विस्तार कंपनी की कमाई के लिए फायदेमंद साबित होगा। नॉन-रेलवे बि में अपेक्षाकृत बेहतर मार्जिन मिलने की संभावना है।

कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में उसका नेट प्रॉफिट एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) की तुलना में तेजी से बढ़ सकता है यानी कंपनी के मुनाफे में ग्रोथ की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।

डायवर्सिफिकेशन से बढ़ सकता है रिस्क IRFC के लिए रेलवे से बाहर कारोबार बढ़ाना जितना बड़ा अवसर है, इसमें रिस्क भी उतने ही हैं। मेट्रो, पोर्ट, पावर और सड़क परियोजनाओं में कर्ज देने के जोखिम रेलवे की पारंपरिक फाइनेंसिंग से अलग हो सकते हैं।

ऐसे में कंपनी के लिए यह जरूरी होगा कि वह नए सेक्टरों में कर्ज देते समय कंपनियों की वित्तीय स्थिति और भुगतान क्षमता का सही आकलन करे। निवेशकों को कंपनी की एसेट क्वालिटी पर नजर रखनी होगी।

अगले 5 साल में कैसी रहेगी शेयर की चाल? अगले पांच वर्षों में IRFC के शेयर का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी रेलवे से बाहर कारोबार बढ़ाने की अपनी योजना को कितनी सफलतापूर्वक लागू करती है। नए सेक्टरों से बेहतर मार्जिन और मुनाफे में तेजी कंपनी के लिए सकारात्मक हो सकती है। हालांकि, मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन, नए कारोबार में जोखिम और दूसरे फाइनेंसिंग संस्थानों से मिलने वाले कंपटीशन को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहना होगा।