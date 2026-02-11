नवरत्न कंपनी का शेयर बना रॉकेट, 224 करोड़ रुपये का हुआ है मुनाफा, डिविडेंड का ऐलान

संक्षेप: नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में 6% से अधिक चढ़कर 77.29 रुपये पर बंद हुए। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 224 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है।

नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN) के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 77.29 रुपये पर बंद हुए। दिन के कारोबार के दौरान कंपनी के शेयरों ने 78.48 रुपये के हाई लेवल को भी छुआ। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में एसजेवीएन लिमिटेड का मुनाफा 50 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ा है। नवरत्न कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। एसजेवीएन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 107.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 68.17 रुपये है।

नवरत्न कंपनी को 224 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट

नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 50.6 पर्सेंट बढ़कर 224.4 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 149 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN Limited) का रेवेन्यू सालाना आधार पर 61.3 पर्सेंट बढ़ा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1082 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 671 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में एसजेवीएन का इबिट्डा 57 पर्सेंट बढ़कर 738 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 470 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान

नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN Limited) के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हर शेयर पर 1.15 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी 2026 फिक्स की है। इसके अलावा, एसजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने की मंजूरी दी है। कंपनी यह फंड अनसिक्योर्ड, रेटेड, टैक्सेबल, रिडीमएबल, नॉन-कन्वर्टिबल, नॉन-कम्युलेटिव डिबेंचर्स के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर जुटा सकती है।