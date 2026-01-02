नवरत्न कंपनी के शेयरों में आया तेजी का तूफान, 82 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम
नवरत्न कंपनी SJVN के शेयर शुक्रवार को 11% से अधिक की तेजी के साथ 82.98 रुपये पर बंद हुए हैं। दिन के कारोबार के दौरान SJVN के शेयर 84 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे। कंपनी के शेयरों का वॉल्यूम शुक्रवार को 16 गुना से ज्यादा बढ़ गया।
नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयरों में तेजी का तूफान आया है। एसजेवीएन के शेयर शुक्रवार को BSE में 11 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 82.98 रुपये पर बंद हुए हैं। दिन के कारोबार के दौरान एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN) के शेयरों ने 84 रुपये के हाई लेवल को छुआ। एसजेवीएन के शेयरों का वॉल्यूम शुक्रवार को 16 गुना से ज्यादा बढ़ गया। कंपनी का मार्केट कैप 2 जनवरी को 32,600 करोड़ रुपये को पार कर गया है। एसजेवीएन लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 112.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 69.82 रुपये है।
5 साल में 225% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN) के शेयर पिछले पांच साल में 225 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। पावर जेनरेशन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर 1 जनवरी 2021 को 25.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 2 जनवरी 2026 को 82.98 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 170 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। 3 साल में एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर 140 पर्सेंट के करीब उछले हैं। हालांकि, पिछले एक साल में एसजेवीएन लिमिटेड के शेयरों में 22 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर करीब 15 पर्सेंट टूट गए हैं।
IPO में 26 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN) के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 26 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 29 अप्रैल 2010 को खुला था और यह 3 मई तक ओपन रहा। कंपनी के शेयर 20 मई 2010 को BSE में 28 रुपये पर लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग वाले ही दिन लुढ़ककर 25.05 रुपये पर बंद हुए। एसजेवीएन लिमिटेड का आईपीओ टोटल 6.64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 3.12 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 3.39 गुना दांव लगा।