नवरत्न कंपनी SJVN के शेयरों में तूफानी तेजी, 5 दिन में 21% से ज्यादा उछल गए शेयर

संक्षेप: नवरत्न कंपनी एसजेवीएन (SJVN) के शेयर सोमवार को 7% से अधिक की तेजी के साथ 88.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में एसजेवीएन के शेयर 21% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 72.28 रुपये से बढ़कर 88 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर सोमवार को रॉकेट बन गए हैं। एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN) के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 88.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले पांच दिन में एसजेवीएन लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। नवरत्न कंपनी के शेयर 5 दिन में 21 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 72.28 रुपये से बढ़कर 88 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 111.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 69.82 रुपये है।

एक्सचेंज ने मांगा कंपनी से स्पष्टीकरण

नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयरों का वॉल्यूम सोमवार 5 जनवरी को करीब 8 गुना बढ़ गया है। वॉल्यूम में मूवमेंट को लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने एसजेवीएन लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा है। खबर लिखे जाने तक कंपनी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 230 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 26.75 रुपये से बढ़कर 88.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 190 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। नवरत्न कंपनी के शेयर पिछले 3 साल में 155 पर्सेंट उछल गए हैं।