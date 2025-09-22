इस नवरत्न कंपनी ने BPCL, HPCL और IOCL से मिलाया हाथ तो शेयर 8% से अधिक उछले

SCI Share Price Today: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के साथ हाथ मिलाने वाली नवरत्न कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में 8.1% की उछाल देखने को मिली।

नवरत्न कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के शेयरों में BSE पर 8.1% की उछाल देखने को मिली और यह दिन के कारोबार में ₹237.10 प्रति शेयर के हाई पर पहुंच गए। हालांकि, बाद में थोड़े नीचे आ गए और पौने दो बजे के करीब कंपनी के शेयर का भाव BSE पर 4.82% की बढ़त के साथ ₹229.90 पर कारोबार कर रहा था। यह उछाल कंपनी द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के साथ कई समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के बाद आई।

तेल कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन इस बीच, BPCL के शेयर 0.24% ऊपर, HPCL के शेयर 0.8% ऊपर, लेकिन IOCL के शेयर 0.03% नीचे थे। तुलना के लिए, BSE सेंसेक्स 0.23% की गिरावट के साथ 82,436.11 पर था।

क्या है एमओयू में पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के माध्यम से भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SCI) ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

SCI और तेल कंपनियां मिलकर चलाएंगी जहाज इस सहयोग का उद्देश्य एक साथ मिलकर एक बेड़ा (जहाजों का समूह) बनाना और चलाना है, जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि का समर्थन करेगा, भारत की शिपिंग क्षमता को मजबूत करेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करेगा। इस MoU के तहत, कंपनियां संयुक्त रूप से जहाजों का अधिग्रहण, स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन करने की योजना बना रही हैं।

जहाजों का उपयोग इन जहाजों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य हाइड्रोकार्बन कार्गो की तटीय ढुलाई के लिए किया जाएगा।

VLGCs के अधिग्रहण की जानकारी इसके अलावा, जुलाई में, कंपनी ने दो सेकेंड-हैंड वेरी लार्ज गैस कैरियर्स (VLGCs) के अधिग्रहण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए थे। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इन दो VLGCs के वित्तीय वर्ष 2025-26 की चालू तिमाही के दौरान SCI के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है।

तिमाही नतीजे पहली तिमाही (Q1) में, SCI का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹354.17 करोड़ रहा, जो एक साल पहले ₹291.48 करोड़ था। इसके ऑपरेशन से राजस्व ₹1.31 करोड़ रहा, जो एक साल पहले ₹1.51 करोड़ था।

क्या करती है नवरत्न कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह एक भारतीय शिपिंग कंपनी है जिसकी सभी प्रमुख सेगमेंट टैंकरों, बल्क कैरियर्स, कंटेनरों, ऑफशोर पोतों, ब्रेक-बल्क ऑपरेशनों, और तटीय एवं यात्री सेवाओं में मौजूदगी है।