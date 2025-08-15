19 रुपये पर आया नवरत्न कंपनी का IPO, अब 320 रुपये के पार जा पहुंचे शेयर, 5 साल में 1363% की तूफानी तेजी

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर पांच साल में 1363% चढ़ गए हैं। रेल कंपनी के शेयर इस अवधि में 22.15 रुपये से बढ़कर 324 रुपये के पार पहुंच गए हैं।

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने पांच साल में शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर पांच साल में 1363 पर्सेंट चढ़ गए हैं। रेल कंपनी के शेयर इस अवधि में 22.15 रुपये से बढ़कर 324 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 619.40 रुपये है। वहीं, नवरत्न कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 295.25 रुपये है।

1 लाख रुपये के बना दिए 14 लाख रुपये से ज्यादा

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। रेल कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2020 को 22.15 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने इस दिन नवरत्न कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 14.63 लाख रुपये होती। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में पिछले 4 साल में 993 पर्सेंट का उछाल आया है। वहीं, पिछले तीन साल में रेल कंपनी के शेयर 947 पर्सेंट उछल गए हैं।