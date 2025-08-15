Navratna company RVNL Share crossed 320 rupee IPO Price 19 rupee delivered 1363 Percent return in 5 year 19 रुपये पर आया नवरत्न कंपनी का IPO, अब 320 रुपये के पार जा पहुंचे शेयर, 5 साल में 1363% की तूफानी तेजी, Business Hindi News - Hindustan
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर पांच साल में 1363% चढ़ गए हैं। रेल कंपनी के शेयर इस अवधि में 22.15 रुपये से बढ़कर 324 रुपये के पार पहुंच गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 12:59 PM
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने पांच साल में शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर पांच साल में 1363 पर्सेंट चढ़ गए हैं। रेल कंपनी के शेयर इस अवधि में 22.15 रुपये से बढ़कर 324 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 619.40 रुपये है। वहीं, नवरत्न कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 295.25 रुपये है।

1 लाख रुपये के बना दिए 14 लाख रुपये से ज्यादा
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। रेल कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2020 को 22.15 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने इस दिन नवरत्न कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 14.63 लाख रुपये होती। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में पिछले 4 साल में 993 पर्सेंट का उछाल आया है। वहीं, पिछले तीन साल में रेल कंपनी के शेयर 947 पर्सेंट उछल गए हैं।

IPO में 19 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
रेल विकास निगम लिमिटेड का आईपीओ (RVNL IPO) दांव लगाने के लिए 29 मार्च 2019 को खुला था। कंपनी का आईपीओ 3 अप्रैल 2019 तक ओपन रहा। आईपीओ में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर का दाम 19 रुपये था। कंपनी के शेयर 11 अप्रैल 2019 को 19 रुपये पर ही लिस्ट हुए। रेल विकास निगम लिमिटेड का आईपीओ टोटल 1.82 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 2.92 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 0.8 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 1.36 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में एंप्लॉयीज कैटेगरी में 2.11 गुना दांव लगा था।

