नवरत्न कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 1129% उछल चुके हैं रेल कंपनी के शेयर

नवरत्न कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 1129% उछल चुके हैं रेल कंपनी के शेयर

संक्षेप:

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 242.50 करोड़ रुपये है। रेल कंपनी के शेयर पिछले 6 साल में 1129 पर्सेंट उछल गए हैं।

Jan 27, 2026 08:55 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने मंगलवार को अनाउंस किया है कि कंपनी साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत एक प्रमुख ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर (सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी) के रूप में उभरी है। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में 323.90 रुपये पर बंद हुए हैं। नवरत्न कंपनी के शेयर पिछले 6 साल में 1129 पर्सेंट उछल गए हैं।

242.50 करोड़ रुपये का है यह ऑर्डर
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को यह ऑर्डर साउथ सेंट्रल रेलवे ने दिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को यह ऑर्डर 24 महीने में पूरा करना है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 242.50 करोड़ रुपये है। इससे पहले, रेल विकास निगम लिमिटेड ने 16 जनवरी को घोषणा की थी कि वह साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक और कॉन्ट्रैक्ट में लोएस्ट बिडर रही है। रेल कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे से मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 87.56 करोड़ रुपये की थी।

1129% उछल गए हैं रेल कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर पिछले 6 साल में 1129 पर्सेंट चढ़ गए हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर 24 जनवरी 2020 को 26.35 रुपये पर थे। रेल कंपनी के शेयर 27 जनवरी 2026 को 323.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 साल में रेल कंपनी के शेयरों में 1017 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 322 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 19 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 501.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 295.25 रुपये है।

