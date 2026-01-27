नवरत्न कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 1129% उछल चुके हैं रेल कंपनी के शेयर

संक्षेप: नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 242.50 करोड़ रुपये है। रेल कंपनी के शेयर पिछले 6 साल में 1129 पर्सेंट उछल गए हैं।

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने मंगलवार को अनाउंस किया है कि कंपनी साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत एक प्रमुख ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर (सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी) के रूप में उभरी है। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में 323.90 रुपये पर बंद हुए हैं। नवरत्न कंपनी के शेयर पिछले 6 साल में 1129 पर्सेंट उछल गए हैं।

242.50 करोड़ रुपये का है यह ऑर्डर

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को यह ऑर्डर साउथ सेंट्रल रेलवे ने दिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को यह ऑर्डर 24 महीने में पूरा करना है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 242.50 करोड़ रुपये है। इससे पहले, रेल विकास निगम लिमिटेड ने 16 जनवरी को घोषणा की थी कि वह साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक और कॉन्ट्रैक्ट में लोएस्ट बिडर रही है। रेल कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे से मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 87.56 करोड़ रुपये की थी।