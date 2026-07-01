नवरत्न कंपनी का शेयर रॉकेट सा उड़ा, 175 करोड़ रुपये का मिला है बड़ा ऑर्डर
मुख्य बातें
- नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है
- कंपनी के शेयर बुधवार को 15% से ज्यादा उछलकर 237.05 रुपये पर पहुंच गए हैं
- राइट्स लिमिटेड को 175.41 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है
- इस ऑर्डर को 30 महीने में पूरा किया जाना है
नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर बुधवार को 15 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 237.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद राइट्स लिमिटेड के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग फर्म राइट्स लिमिटेड ने बताया है कि उसे 175.41 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC) कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर बाबासाहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से उसके कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट वर्क्स के लिए मिला है। नवरत्न कंपनी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।
नवरत्न कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड (Rites Limited) को मिले ऑर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की प्लानिंग, डिजाइन और डिवेलपमेंट का काम शामिल है। इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट के तहत यूनिवर्सिटी में दूसरे संबंधित काम किए जाने हैं। कंपनी ने बताया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट एक घरेलू इकाई ने दिया है और इसे 30 महीने में पूरा किया जाना है। 31 मार्च 2026 तक के डेटा के मुताबिक, राइट्स लिमिटेड की ऑर्डर बुक 9416 करोड़ रुपये रही, जो कि कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक है।
2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड (Rites Limited) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने अगस्त 2019 में अपने निवेशकों को 1:4 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने सितंबर 2024 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, नवरत्न कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। पिछले 5 साल में नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयरों में 72 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 299.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 175.10 रुपये है।
रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयरों में भी अच्छी तेजी
रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में भी बुधवार को जबरदस्त तेजी आई है। रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 325.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसे कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स से एक घरेलू ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 107.61 करोड़ रुपये है। इस प्रोजेक्ट को 30 जून 2031 तक पूरा किया जाना है। इससे पहले, रेलटेल कॉरपोरेशन ने बताया था कि उसे थाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 13.60 करोड़ रुपये के एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।