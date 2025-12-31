नवरत्न कंपनी के शेयर बने रॉकेट, 250 रुपये के पार दाम, जिम्बाब्वे से मिला ऑर्डर

संक्षेप: रेल कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 254.60 रुपये पर पहुंच गए। नवरत्न कंपनी को जिम्बाब्वे की फर्म से 3600000 डॉलर का ऑर्डर मिला है।

नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को रॉकेट बन गए हैं। रेल कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 254.60 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक ऑर्डर मिलने के बाद आया है। राइट्स लिमिटेड ने बताया है कि उसे जिम्बाब्वे की फर्म बरहार्ड डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड से एक लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। यह ऑर्डर इन-सर्विस केप गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की सप्लाई के लिए मिला है।

3.6 मिलियन डॉलर का है यह ऑर्डर

जिम्बाब्वे की फर्म से मिले इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 3,600,000 डॉलर (3.6 मिलियन डॉलर) है। इस ऑर्डर को 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि ऑर्डर एक इंटरनेशनल इकाई की तरफ से दिया गया है और यह प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों से जुड़ा नहीं है। राइट्स लिमिटेड ने इस साल दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ बोत्सवाना के साथ एक समझौते (MoU) पर दस्तखत किए हैं। यह समझौता बोत्सवाना के रेलवे और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवेलपमेंट और मॉर्डनाइजेशन में सहयोग के लिए हुआ है।