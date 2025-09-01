Navratna company Rites bagged order from NTPC company Share crossed 260 rupee rising over 6 Percent नवरत्न कंपनी को NTPC से मिला ऑर्डर, शेयरों में आई तूफानी तेजी, 260 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम, Business Hindi News - Hindustan
नवरत्न कंपनी को NTPC से मिला ऑर्डर, शेयरों में आई तूफानी तेजी, 260 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 6% से अधिक के उछाल के साथ 260.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। राइट्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी एनटीपीसी से 25.30 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 04:57 PM
नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड (RITES Limited) के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। राइट्स के शेयर सोमवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 260.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। राइट्स लिमिटेड के शेयरों में यह उछाल महारत्न कंपनी NTPC से एक ऑर्डर मिलने के बाद आया है। पिछले छह महीने में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 31 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में राइट्स लिमिटेड के शेयर 19 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

NTPC से मिले ऑर्डर के डीटेल्स
नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी एनटीपीसी (NTPC) से 25.30 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। राइट्स लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है, 'राइट्स को बाइएनिअल MGR मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए NTPC लिमिटेड से लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। यह ऑर्डर NTPC मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में एसएंडटी मेंटीनेंस, ट्रैक मेंटीनेंस, MGR ऑपरेशन एंड डीयू हैंडलिंग के लिए है।' राइट्स ने बताया है कि इस ऑर्डर को 24 महीने में पूरा किया जाना है।

5 साल में 110% से ज्यादा चढ़ गए हैं राइट्स के शेयर
राइट्स लिमिटेड (RITES Limited) के शेयर पिछले पांच साल में 110 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयर 4 सितंबर 2020 को 123.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 260.15 रुपये पर जा पहुंचे हैं। चार साल में कंपनी के शेयरों में 90 पर्सेंट की तेजी आई है। तीन साल में राइट्स लिमिटेड के शेयरों में 75 पर्सेंट का उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राइट्स लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू 512 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 508 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 117 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्जिन 23.8 पर्सेंट रहा है।

