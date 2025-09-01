नवरत्न कंपनी को NTPC से मिला ऑर्डर, शेयरों में आई तूफानी तेजी, 260 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 6% से अधिक के उछाल के साथ 260.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। राइट्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी एनटीपीसी से 25.30 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड (RITES Limited) के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। राइट्स के शेयर सोमवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 260.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। राइट्स लिमिटेड के शेयरों में यह उछाल महारत्न कंपनी NTPC से एक ऑर्डर मिलने के बाद आया है। पिछले छह महीने में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 31 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में राइट्स लिमिटेड के शेयर 19 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

NTPC से मिले ऑर्डर के डीटेल्स

नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी एनटीपीसी (NTPC) से 25.30 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। राइट्स लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है, 'राइट्स को बाइएनिअल MGR मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए NTPC लिमिटेड से लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। यह ऑर्डर NTPC मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में एसएंडटी मेंटीनेंस, ट्रैक मेंटीनेंस, MGR ऑपरेशन एंड डीयू हैंडलिंग के लिए है।' राइट्स ने बताया है कि इस ऑर्डर को 24 महीने में पूरा किया जाना है।