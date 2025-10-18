नवरत्न कंपनी को Q2 में ₹4414.93 करोड़ का नेट प्रॉफिट, डिविडेंड का भी ऐलान, रिकॉर्ड डेट तय

संक्षेप: नवरत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड (REC limited) का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 4,414.93 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से आय बढ़ने के कारण कंपनी का लाभ बढ़ा है।

नवरत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड (REC limited) का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 4,414.93 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से आय बढ़ने के कारण कंपनी का लाभ बढ़ा है। आरईसी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पिछले वित्तवर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में उसे 4,037.72 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बता दें, दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 10.62 प्रतिशत बढ़कर 15,162.38 करोड़ रुपये हो गयी जो एक साल पहले इसी तिमाही में 13,706.31 करोड़ रुपये थी।

डिविडेंड का भी कंपनी ने किया ऐलान महारत्न कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4.60 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 27 अक्टूबर 2025 की तारीख, दिन सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि योग्य निवेशकों को 14 नवंबर या उससे पहले भुगतान कर दिया जाएगा।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? आरईसी लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को बाजार के बंद होने समय पर 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 374.70 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। 2025 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 30.90 प्रतिशत गिरा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 573 रुपये और 52 वीक लो लेवल 348.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 98,666.90 करोड़ रुपये का है।

3 साल में महारत्न कंपनी के शेयरों की कीमतों में 308 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 431 प्रतिशत बढ़ा है।