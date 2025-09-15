Navratna company RailTel Corporation shares jumped over 8 Percent crossed 400 rupee रॉकेट बने नवरत्न कंपनी के शेयर, 400 रुपये के पहुंचे पार, नए ऑर्डर से शेयरों को मिली तेज रफ्तार, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratna company RailTel Corporation shares jumped over 8 Percent crossed 400 rupee

नवरत्न कंपनी रेलटेल के शेयर सोमवार को 8% से ज्यादा चढ़कर 407.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल नया ऑर्डर मिलने के बाद आया है। रेलटेल को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से करीब 210 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:26 AM
नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयर रॉकेट बन गए हैं। कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। रेलटेल के शेयर सोमवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 407.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक नया ऑर्डर मिलने के बाद आया है। रेलटेल कॉरपोरेशन को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (BEPC) से करीब 210 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयरों में पिछले 6 महीने में 47 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

नवरत्न कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, रेलटेल कॉरपोरेशन (RailTel) को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (BEPC) के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला है। यह ऑर्डर पीएम श्री स्कीम के तहत एक प्रोजेक्ट के लिए है, इसका मकसद बिहार में एजुकेशन क्वॉलिटी में सुधार लाना है। प्रोजेक्ट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी सर्विसेज की सप्लाई शामिल है। रेलटेल को मिले इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 209.78 करोड़ रुपये की है।

कंपनी को हाल में मिले हैं दो बड़े ऑर्डर
रेलटेल कॉरपोरेशन (RailTel) को हाल में दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन को नासिक म्यूनिसिपल स्मार्ट सिटी डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से 70.94 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा, नवरत्न कंपनी को पनवेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 32.41 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

4 साल में 210% उछल गए हैं रेलटेल के शेयर
रेलटेल कॉरपोरेशन (RailTel) के शेयर पिछले चार साल में 210 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। नवरत्न कंपनी के शेयर 17 सितंबर 2021 को 130.65 रुपये पर थे। रेलटेल के शेयर 15 सितंबर 2025 को 407.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयरों में 287 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। दो साल में कंपनी के शेयर 83 पर्सेंट के करीब उछले हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 486.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 265.30 रुपये है।

Business Latest News Share Market
