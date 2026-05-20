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नवरत्न कंपनी को दनादन मिले 2 बड़े ऑर्डर, 1472% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को दनादन दो ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को यह ऑर्डर ईस्ट कोस्ट रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से मिले हैं। कंपनी के शेयर 6 साल में 1472 पर्सेंट उछल गए हैं।

नवरत्न कंपनी को दनादन मिले 2 बड़े ऑर्डर, 1472% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को बुधवार को दनादन 2 ऑर्डर मिले हैं। रेल कंपनी के शेयरों में गुरुवार को हलचल देखने को मिल सकती है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को एक ऑर्डर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से मिला है। यह ऑर्डर 129.46 करोड़ रुपये का है। रेल कंपनी को दूसरा ऑर्डर ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 164.19 करोड़ रुपये है। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में पिछले 6 साल में 1472 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला ऑर्डर
रेल विकास निगम लिमिटेड ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वह ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक रेलवे सिग्निंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (लोएस्ट बिडर या L1) के रूप में उभरी है। कंपनी को मिला यह ऑर्डर 164.19 करोड़ रुपये का है। इस प्रोजेक्ट में कई स्टेशंस में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स का अल्टरेशंस शामिल है। रेल कंपनी को यह ऑर्डर 18 महीने में पूरा करना है।

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नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से मिला ऑर्डर
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वह नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 129.46 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर के रूप में उभरी है। इस प्रोजेक्ट में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की वाराणसी डिवीजन के वाराणसी-प्रयागराज सेक्शन में 2X25 KV AT ट्रैक्शन फीडिंग सिस्टम के लिए ट्रैक्शन सबस्टेशंस के साथ एसोसिएटेड स्विचिंग पोस्ट्स के डिजाइन, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। रेल कंपनी को यह ऑर्डर 730 दिन में पूरा करना है।

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1472% उछल गए हैं रेल कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर पिछले 6 साल में 1472 पर्सेंट चढ़ गए हैं। रेल कंपनी के शेयर 22 मई 2020 को 17.15 रुपये पर थे। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर बुधवार 20 मई 2026 को 269.65 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो रेल कंपनी के शेयरों में 800 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 4 साल में रेल कंपनी के शेयर 691 पर्सेंट उछले हैं। वहीं, पिछले तीन साल में कंपनी के शेयरों में 132 पर्सेंट की तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक साल में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 35 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक रेल कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 448 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 248.25 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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