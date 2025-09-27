2 बार बोनस शेयर का तोहफा, नवरत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 47 लाख रुपये

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) ने 12 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 12 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 47 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। एनबीसीसी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है।

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) ने लंबी अवधि का नजरिया रखकर कंपनी के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया है। एनबीसीसी (इंडिया) ने पिछले 12 साल में अपने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 12 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 47 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। एनबीसीसी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। नवरत्न कंपनी एनबीसीसी ने पिछले 12 साल में निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 47 लाख रुपये से ज्यादा

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर 27 सितंबर 2013 को 4.99 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 27 सितंबर 2013 को एनबीसीसी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 20,040 शेयर मिलते। नवरत्न कंपनी ने पिछले 12 साल में अपने निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। अगर एनबीसीसी की तरफ से दिए गए बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 45,090 पहुंच जाती है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर 26 सितंबर 2025 को 105.40 रुपये पर बंद हुए हैं। ऐसे में 45,090 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 47.46 लाख रुपये पहुंच जाती है।