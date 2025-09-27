Navratna Company NBCC turned 1 lakh rupee into 47 lakh rupee in 12 year company given 2 bonus Share 2 बार बोनस शेयर का तोहफा, नवरत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 47 लाख रुपये, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratna Company NBCC turned 1 lakh rupee into 47 lakh rupee in 12 year company given 2 bonus Share

2 बार बोनस शेयर का तोहफा, नवरत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 47 लाख रुपये

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) ने 12 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 12 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 47 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। एनबीसीसी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 02:20 PM
share Share
Follow Us on
2 बार बोनस शेयर का तोहफा, नवरत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 47 लाख रुपये

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) ने लंबी अवधि का नजरिया रखकर कंपनी के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया है। एनबीसीसी (इंडिया) ने पिछले 12 साल में अपने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 12 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 47 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। एनबीसीसी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। नवरत्न कंपनी एनबीसीसी ने पिछले 12 साल में निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 47 लाख रुपये से ज्यादा
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर 27 सितंबर 2013 को 4.99 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 27 सितंबर 2013 को एनबीसीसी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 20,040 शेयर मिलते। नवरत्न कंपनी ने पिछले 12 साल में अपने निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। अगर एनबीसीसी की तरफ से दिए गए बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 45,090 पहुंच जाती है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर 26 सितंबर 2025 को 105.40 रुपये पर बंद हुए हैं। ऐसे में 45,090 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 47.46 लाख रुपये पहुंच जाती है।

ये भी पढ़ें:50% तक बढ़ सकता है इस शेयर का भाव, ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए खरीद लो

कंपनी ने 2 बार बांटे हैं बोनस शेयर
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को दो बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। नवरत्न कंपनी ने फरवरी 2017 में अपने निवेशकों को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। इसके बाद, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अक्टूबर 2024 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर निवेशकों को दिए। कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 38.25 पर्सेंट है। पिछले पांच साल में एनबीसीसी के शेयरों में 545 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले चार साल में कंपनी के शेयर 241 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, पिछले तीन साल में एनबीसीसी (इंडिया) के शेयरों में 376 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।