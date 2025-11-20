Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratna Company NBCC Shares jumped over 3 Percent today company bagged 2966 crore rupee order
2966 करोड़ रुपये का मिला काम, नवरत्न कंपनी के शेयर बने रॉकेट, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

2966 करोड़ रुपये का मिला काम, नवरत्न कंपनी के शेयर बने रॉकेट, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप: नवरत्न कंपनी एनबीसीसी के शेयर 3% से अधिक के उछाल के साथ 116.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आई है। कंपनी ने बताया है कि उसे 2996.10 करोड़ रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

Thu, 20 Nov 2025 10:47 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी आई है। एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर गुरुवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 116.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आया है। नवरत्न कंपनी एनबीसीसी ने बताया है कि उसे 2996.10 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC) कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डिवेलपमेंट अथॉरिटी से नवीन नागपुर फेज-1 के डिवेलपमेंट के लिए मिला है। इस प्रोजेक्ट में नवीन नागपुर के डिवेलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

565% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर पिछले पांच साल में 565 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 20 नवंबर 2020 को 17.23 रुपये पर थे। एनबीसीसी के शेयर 20 नवंबर 2025 को 116.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 295 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। एनबीसीसी के शेयर पिछले 3 साल में 355 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। अगर पिछले दो साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 160 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एनबीसीसी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 130.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 70.82 रुपये है।

ये भी पढ़ें:जेपी एसोसिएट्स खरीदने की मंजूरी, NCLT के OK के बाद अडानी ग्रुप की हो जाएगी कंपनी

NBCC ने 609 आवासीय इकाइयां 1070 करोड़ रुपये में बेची
एनबीसीसी (इंडिया) ने ई-नीलामी के जरिए ग्रेटर नोएडा पश्चिम में 1,070 करोड़ रुपये में 609 आवासीय इकाइयों की बिक्री की है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने ई-नीलामी के माध्यम से दो परियोजनाओं ‘एस्पायर लेजर वैली’ और ‘एस्पायर सेंचुरियन पार्क’ में 609 आवासीय इकाइयां बेची हैं। इन इकाइयों का कुल बिक्री मूल्य 1,069.43 करोड़ रुपये है। एनबीसीसी को बिक्री मूल्य के एक पर्सेंट के बराबर मार्केटिंग फीस मिलेगी।

ये भी पढ़ें:इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी बंद करने की तैयारी, तय हो सकती है प्रीमियम की सीमा

दो बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) अपने शेयरधारकों को दो बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2017 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। एनबीसीसी ने अक्टूबर 2024 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए।

(भाषा के इनपुट के साथ)

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market NBCC अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।