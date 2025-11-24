Hindustan Hindi News
Navratna company NBCC Shares jumped 5 Percent today bagged order worth over 116 crore rupee
नवरत्न कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, दनादन मिले हैं 3 नए ऑर्डर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

नवरत्न कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, दनादन मिले हैं 3 नए ऑर्डर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप:

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर करीब 5% के उछाल के साथ 118.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल नए ऑर्डर मिलने की वजह से आया है। कंपनी को 116 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर मिले हैं।

Mon, 24 Nov 2025 12:27 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 118.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। नवरत्न कंपनी के शेयरों में यह उछाल नए ऑर्डर मिलने की वजह से आया है। एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 67 पर्सेंट उछल गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 3 मार्च को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 70.82 रुपये पर थे।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को 116.95 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। एनबीसीसी को यह ऑर्डर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज (NIEPMD), केनरा बैंक और नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड से मिले हैं। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को NIEPMD से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए 29.49 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। नवरत्न कंपनी एनबीसीसी को नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड से 42.37 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा, कंपनी को केनरा बैंक से 45.09 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

570% से ज्यादा उछल गए हैं नवरत्न कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 570 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एनबीसीसी के शेयर 27 नवंबर 2020 को 17.37 रुपये पर थे। नवरत्न कंपनी के शेयर 24 नवंबर 2025 को 118.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले तीन साल में एनबीसीसी के शेयरों में 325 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में कंपनी के शेयर 172 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड अपने शेयरधारकों को दो बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2017 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। एनबीसीसी (इंडिया) ने अक्टूबर 2024 में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।

