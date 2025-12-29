Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratna Company NBCC Shares jumped 3 Percent today company settles land disputes
नवरत्न कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, 6 महीने की ऊंचाई पर शेयर, अटके भूमि विवाद का हुआ निपटारा

नवरत्न कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, 6 महीने की ऊंचाई पर शेयर, अटके भूमि विवाद का हुआ निपटारा

संक्षेप:

नवरत्न कंपनी NBCC के शेयर सोमवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 126 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार 3 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। NBCC ने नेशनल कैपिटल रीजन में लंबे समय से अटके भूमि विवाद का निपटारा कर लिया है।

Dec 29, 2025 01:11 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। एनबीसीसी के शेयर सोमवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 126 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार 3 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। एनबीसीसी के शेयर सोमवार को 6 जून 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। नवरत्न कंपनी एनबीसीसी ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में लंबे समय से अटके भूमि विवाद का निपटारा कर लिया है। एनबीसीसी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के करीब पहुंच गए हैं।

सेटलमेंट के डीटेल्स
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) के साथ सेटलमेंट की घोषणा की है। इस सेटलमेंट के साथ ही लंबे समय से चला आ रहा भूमि विवाद खत्म हो गया है। एनबीसीसी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि दिल्ली के सुल्तानपुर/घिटोरनी गांव में 42.46 एकड़ जमीन से जुड़े मुकदमे को निपटाने के लिए उसका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) के साथ एक सेटलमेंट हो गया है। सेटलमेंट की शर्तों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच जमीन का बराबर बंटवारा किया जाएगा, यानी NBCC को 21.23 एकड़ जमीन मिलेगी।

517% से ज्यादा उछल गए हैं NBCC के शेयर
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 517 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एनबीसीसी (NBCC) के शेयर 1 जनवरी 2021 को 20.17 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 दिसंबर 2025 को BSE में 126 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में एनबीसीसी (इंडिया) के शेयरों में 300 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 3 साल में कंपनी के शेयरों में 375 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। एनबीसीसी के शेयरों में दो साल में 127 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 130.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 70.82 रुपये है।

NBCC ने की है दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड दुबई के रियल एस्टेट बाजार में उतरी है। एनबीसीसी ने दुबई में करीब 15000 स्क्वायर फुट जमीन खरीदी है। NBCC ने मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट डिवेलप करने के लिए यह जमीन 15 मिलियन AED (करीब 37 करोड़ रुपये) में खरीदी है। NBCC ने अपने पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई NBCC ओवरसीज रियल एस्टेट LLC के जरिए यह जमीन खरीदी है।

