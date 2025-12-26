दुबई के रियल एस्टेट बाजार में उतरी नवरत्न कंपनी, शेयरों में तूफानी तेजी, 120 रुपये के पार शेयर का दाम

संक्षेप: नवरत्न कंपनी NBCC के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 122.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। एनबीसीसी ने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री की है। कंपनी ने दुबई में 38 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी है।

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी आई है। एनबीसीसी के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 122.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। नवरत्न कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के काफी करीब पहुंच गए हैं। एनबीसीसी ने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री की है। एनबीसीसी ने दुबई मेनलैंड में एक प्राइम लैंड 16 मिलियन AED (38 करोड़ रुपये) में खरीदी है। नवरत्न कंपनी ने अपने वैश्विक विस्तार के तहत एक मिक्स्ड यूज्ड प्रोजेक्ट डिवेलप करने के लिए यह जमीन खरीदी है।

खरीदी गई जमीन के डीटेल्स

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने यह जमीन अपने पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई एनबीसीसी ओवरसीज रियल एस्टेट एलएसी के जरिए खरीदी है। ट्रांजैक्शन में 1 मिलियन AED का भुगतान एक मिक्स्ड-यूज डिवेलपमेंट के लिए DLD, ब्रोकर और दूसरे चार्जेज के रूप में किया गया है। इस प्रोजेक्ट का एरिया 51718 स्क्वायर फुट है और इस प्रोजेक्ट से अनुमानित रेवेन्यू करीब 58-60 मिलियन AED (करीब 150 करोड़ रुपये) है। यह डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अप्रूवल्स के जरिए किया गया है।

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से भी मिली मंजूरी

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को एग्जिक्यूटिंग एजेंसी के रूप में इंगेज होने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। प्रोजेक्ट कॉस्ट के 7 पर्सेंट एजेंसी चार्ज पर यह अप्रूवल मिला है। कंपनी के काम में CGO कॉम्प्लेक्स, एक आइकॉनिक बिल्डिंग, एक मल्टी-लेवल कार पार्किंग, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के साथ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लानिंग, डिजाइन और सुपरविजन शामिल है। एनबीसीसी ने इस संबंध में 23 दिसंबर 2025 को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर दस्तखत किए हैं।

515% से ज्यादा उछल गए हैं NBCC के शेयर

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर पिछले पांच साल में 515 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एनबीसीसी के शेयर 24 दिसंबर 2020 को 19.83 रुपये पर थे। नवरत्न कंपनी के शेयर 26 दिसंबर 2025 को BSE में 122.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में एनबीसीसी के शेयरों में 337 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में एनबीसीसी के शेयर 438 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 134 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर पिछले एक साल में देखें तो कंपनी के शेयर 33 पर्सेंट उछले हैं।