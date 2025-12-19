Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratna Company NBCC Share rallied over 5 percent today company continuously bagging orders
दनादन मिल रहे ऑर्डर, दौड़ पड़ा नवरत्न कंपनी का शेयर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप:

नवरत्न कंपनी NBCC के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 114 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद एनबीसीसी के शेयरों में यह उछाल देखने को मिला है।

Dec 19, 2025 04:07 pm IST
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को गजब की तेजी देखने को मिली है। एनबीसीसी के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 114 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद नवरत्न कंपनी एनबीसीसी के शेयरों में यह उछाल देखने को मिला है। एनबीसीसी को यह ऑर्डर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) संबलपुर से मिला है। यह ऑर्डर 179.37 करोड़ रुपये का है। इस ऑर्डर के तहत नवरत्न कंपनी को परमानेंट कैंपस के फेज-2 इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराने का काम मिला है।

NBCC को दनादन मिल रहे हैं ऑर्डर
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को दनादन ऑर्डर मिल रहे हैं। IIM संबलपुर से मिले ऑर्डर से पहले कंपनी को दिसंबर में कई ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी ने 16 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे 345.04 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। एनबीसीसी को आईआईटी-मंडी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए 332.99 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला। वहीं, कांडला सेज से कंपनी को 12.05 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 11 दिसंबर को बताया कि उसे नॉल्को और सेल बोकारो से कुल 289.39 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। नवरत्न कंपनी NBCC ने 3 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 665.38 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

461% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले 5 साल में 461 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एनबीसीसी के शेयर 18 दिसंबर 2020 को 20.27 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को 114 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले तीन साल में एनबीसीसी के शेयरों में 317 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। दो साल में एनबीसीसी के शेयर 107 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एनबीसीसी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 130.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 70.82 रुपये है।

दो बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। एनबीसीसी ने अक्टूबर 2024 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर शेयरधारकों को 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2017 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे।

