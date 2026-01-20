100 रुपये से भी नीचे आए नवरत्न कंपनी के शेयर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप: नवरत्न कंपनी NBCC के शेयर मंगलवार को 4% से अधिक टूटकर 98 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक एनबीसीसी के शेयर करीब 20% टूट गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले कुछ समय से बिकवाली के दबाव में हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एनबीसीसी के शेयर मंगलवार को 4 पर्सेंट से अधिक टूटकर 98 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 8 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अब तक एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर करीब 20 पर्सेंट टूट गए हैं। एनबीसीसी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 130.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 70.82 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

5 साल में 367% उछल गए हैं नवरत्न कंपनी के शेयर

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 367 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एनबीसीसी के शेयर 22 जनवरी 2021 को 20.97 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 जनवरी 2026 को 98 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 207 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में 287 पर्सेंट का उछाल आया है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो एनबीसीसी के शेयर लगभग फ्लैट रहे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट की गिरावट आई है।