100 रुपये के पार पहुंचे नवरत्न कंपनी के शेयर, 271 करोड़ रुपये के मिले हैं ऑर्डर

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। एनबीसीसी के शेयर मंगलवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 100.43 रुपये पर बंद हुए हैं। एनबीसीसी (इंडिया) ने एक्सचेंज को बताया है कि उसे कई वर्क ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर की वैल्यू 271.32 करोड़ रुपये है। नवरत्न कंपनी के शेयरों में पिछले 5 साल में 370 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। NBCC अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) के लिए चंडीगढ़, रांची और बड़ौदा में मल्टीपल चैप्टर बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। यह प्रोजेक्ट्स की कंबाइंड वैल्यू 9.13 करोड़ रुपये है। NBCC को लोधी रोड में हेडक्वॉर्टर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस ऑर्डर की वैल्यू 26.06 करोड़ रुपये है। नवरत्न कंपनी को जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) बिल्डिंग बनाने का भी काम मिला है, यह प्रोजेक्ट 4 करोड़ रुपये का है। कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, उत्तराखंड से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 232.13 करोड़ रुपये है। इस ऑर्डर में पशुलोक ऋषिकेश में प्रस्तावित नमामि गंगा एक्वेरियम-कम-डिस्कवरी लर्निंग सेंटर का कंस्ट्रक्शन किया जाना है।

2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2017 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर भी 1:2 के रेशियो में दिया है। NBCC दो बार अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने जून 2016 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने अप्रैल 2018 में 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है।