Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratna Company NBCC Share crossed 100 rupee company bagged 271 crore rupee orders
100 रुपये के पार पहुंचे नवरत्न कंपनी के शेयर, 271 करोड़ रुपये के मिले हैं ऑर्डर

100 रुपये के पार पहुंचे नवरत्न कंपनी के शेयर, 271 करोड़ रुपये के मिले हैं ऑर्डर

संक्षेप:

नवरत्न कंपनी NBCC के शेयर मंगलवार को BSE में 3% से अधिक के उछाल के साथ 100.43 रुपये पर बंद हुए हैं। एनबीसीसी ने एक्सचेंज को बताया है कि उसे कई वर्क ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर की वैल्यू 271.32 करोड़ रुपये है।

Feb 03, 2026 09:45 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। एनबीसीसी के शेयर मंगलवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 100.43 रुपये पर बंद हुए हैं। एनबीसीसी (इंडिया) ने एक्सचेंज को बताया है कि उसे कई वर्क ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर की वैल्यू 271.32 करोड़ रुपये है। नवरत्न कंपनी के शेयरों में पिछले 5 साल में 370 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। NBCC अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) के लिए चंडीगढ़, रांची और बड़ौदा में मल्टीपल चैप्टर बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। यह प्रोजेक्ट्स की कंबाइंड वैल्यू 9.13 करोड़ रुपये है। NBCC को लोधी रोड में हेडक्वॉर्टर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस ऑर्डर की वैल्यू 26.06 करोड़ रुपये है। नवरत्न कंपनी को जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) बिल्डिंग बनाने का भी काम मिला है, यह प्रोजेक्ट 4 करोड़ रुपये का है। कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, उत्तराखंड से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 232.13 करोड़ रुपये है। इस ऑर्डर में पशुलोक ऋषिकेश में प्रस्तावित नमामि गंगा एक्वेरियम-कम-डिस्कवरी लर्निंग सेंटर का कंस्ट्रक्शन किया जाना है।

ये भी पढ़ें:97 गुना बढ़ा अडानी की दिग्गज कंपनी का मुनाफा, 2200 रुपये के पार पहुंचे शेयर

2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2017 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर भी 1:2 के रेशियो में दिया है। NBCC दो बार अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने जून 2016 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने अप्रैल 2018 में 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है।

ये भी पढ़ें:55 करोड़ के घाटे से अब 4 करोड़ रुपये के मुनाफे में कंपनी, 20% उछल गया शेयर

370% से ज्यादा चढ़ गए कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी के शेयर पिछले पांच साल में 370 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एनबीसीसी के शेयर 5 फरवरी 2021 को 21.33 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 3 फरवरी 2026 को 100.43 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में 227 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 333 पर्सेंट उछले हैं। पिछले एक साल में एनबीसीसी के शेयरों में करीब 11 पर्सेंट की तेजी आई है। NBCC के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 130.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 70.82 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market NBCC
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,