नवरत्न कंपनी को दनादन मिले हैं 3 ऑर्डर, 2783% चढ़ गए शेयर, कंपनी ने 2 बार दिए हैं बोनस शेयर

संक्षेप: नवरत्न कंपनी NBCC ने अनाउंस किया है कि उसे तीन घरेलू ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर की टोटल वैल्यू 220.31 करोड़ रुपये है। 13 अप्रैल 2012 से लेकर अब तक NBCC के शेयर 2783 पर्सेंट उछल गए हैं।

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा की है कि उसे तीन घरेलू ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर की टोटल वैल्यू 220.31 करोड़ रुपये है। एनबीसीसी को एक ऑर्डर केनरा बैंक से मिला है, इस ऑर्डर की वैल्यू 163.12 करोड़ रुपये है। यह ऑर्डर बेंगलुरु में बैंक के हेड ऑफिस के प्लान, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए है। नवरत्न कंपनी को 2 कंस्ट्रक्शन ऑर्डर नवोदय विद्यालय समिति से मिले हैं। यह ऑर्डर 9.01 करोड़ रुपये और 48.18 करोड़ रुपये के हैं। एनबीसीसी के शेयर बुधवार को BSE में 121.75 रुपये पर बंद हुए हैं।

2783% उछल गए हैं NBCC के शेयर

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर 13 अप्रैल 2012 से लेकर अब तक 2783 पर्सेंट उछल गए हैं। एनबीसीसी के शेयर 13 अप्रैल 2012 को 4.22 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 31 दिसंबर 2025 को BSE में 121.75 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 साल में एनबीसीसी के शेयरों में 503 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 370 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में एनबीसीसी के शेयरों में 31 पर्सेंट की तेजी आई है। हालांकि, पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर लगभग फ्लैट रहे हैं। एनबीसीसी (NBCC) के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 130.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 70.82 रुपये है।