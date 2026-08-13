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नवरत्न कंपनी को ITBP से मिला बड़ा ऑर्डर, अभी 100 रुपये से कम का है शेयर, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • नवरत्न कंपनी NBCC को लद्दाख में ITBP से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है
  • इस ऑर्डर की वैल्यू 234.78 करोड़ रुपये है
  • कंपनी के शेयर गुरुवार को 92 रुपये पर बंद हुए हैं
  • कंपनी निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है
NBCC
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी को ITBP से 234.78 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) को इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिला यह ऑर्डर 234.78 करोड़ रुपये का है। यह वर्क ऑर्डर लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए है। एनबीसीसी के शेयर गुरुवार को BSE में 92 रुपये पर बंद हुए हैं। नवरत्न कंपनी एनबीसीसी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 126 रुपये है।

28 BOP में इंफ्रास्ट्रक्चर का रीडिवेलपमेंट करेगी कंपनी
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) इस ऑर्डर के तहत लद्दाख में आईटीबीपी की 28 बॉर्डर आउट पोस्ट्स (BOPs) में इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन और रीडिवेलपमेंट के लिए कॉम्प्रेहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम करेगी। एनबीसीसी प्रस्तावित कंस्ट्रक्शन और रीडिवेलपमेंट वर्क्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराएगी।

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154 करोड़ रुपये से ज्यादा का हुआ है मुनाफा
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 154.8 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 17.2 पर्सेंट बढ़ा है। रेवेन्यू घटने के बाद भी कंपनी के मुनाफे में यह उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एनबीसीसी (NBCC) का रेवेन्यू सालाना आधार पर 6 पर्सेंट घटकर 2259.5 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है। पहली तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 39 पर्सेंट बढ़कर 155 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 111.5 करोड़ रुपये रहा है।

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2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2017 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर शेयरधारकों को 1 बोनस शेयर बांटा। एनबीसीसी ने अपना पिछला बोनस शेयर अक्टूबर 2024 में दिया है। कंपनी ने तब 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। नवरत्न कंपनी एनबीसीसी अपने शेयरों का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है। कंपनी ने जून 2016 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। इसके बाद कंपनी ने अप्रैल 2018 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। इस साल अब तक एनबीसीसी (इंडिया) के शेयरों में 24 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 13 पर्सेंट लुढ़के हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो एनबीसीसी (इंडिया) के शेयरों में 197 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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