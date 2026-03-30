Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नवरत्न कंपनी को विदेश में मिला प्रोजेक्ट, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी, 3 साल में 228% उछले हैं शेयर

Mar 30, 2026 11:05 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

नवरत्न कंपनी NBCC को बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स ने 75 मिलियन डॉलर के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए NBCC को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

नवरत्न कंपनी को विदेश में मिला प्रोजेक्ट, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी, 3 साल में 228% उछले हैं शेयर

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स ने 75 मिलियन डॉलर के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर मंगलवार को BSE में 77.51 रुपये पर बंद हुए हैं। नवरत्न कंपनी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है।

प्रोजेक्ट के डीटेल्स
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को मिले इस प्रोजेक्ट में 1008 अफॉर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स के प्लानिंग, डिजाइन और प्रेक्योरमेंट का काम शामिल है। साथ ही, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसा एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्टर भी शामिल है। प्रोजेक्ट के लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) स्कीम के तहत एग्जिम बैंक की तरफ से फंडेड का प्रस्ताव है। यह नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (NBCC) के लिए एक प्रमुख इंटरनेशनल एंगेजमेंट होगा।

ये भी पढ़ें:बाजार में भूचाल, फिर भी रॉकेट बना छोटकू शेयर, विजय केडिया ने खरीदे हैं और शेयर

228% से ज्यादा उछल गए हैं NBCC के शेयर
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले 3 साल में 228 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर 31 मार्च 2023 को 23.59 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 77.51 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 142 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले एक साल में 5 पर्सेंट टूट गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 36 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

ये भी पढ़ें:400 रुपये से भी नीचे आ गया टाटा का यह शेयर, 73% से ज्यादा गिर गए शेयर के दाम

2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2017 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। नवरत्न कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर अक्टूबर 2024 में दिया है। कंपनी ने अक्टूबर 2024 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड का मार्केट कैप मंगलवार 30 मार्च 2026 को 20,927 करोड़ रुपये पहुंच गया है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.75 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 38.25 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market NBCC अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,