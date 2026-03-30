नवरत्न कंपनी को विदेश में मिला प्रोजेक्ट, 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी, 3 साल में 228% उछले हैं शेयर

नवरत्न कंपनी NBCC को बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स ने 75 मिलियन डॉलर के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए NBCC को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स ने 75 मिलियन डॉलर के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर मंगलवार को BSE में 77.51 रुपये पर बंद हुए हैं। नवरत्न कंपनी अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है।

प्रोजेक्ट के डीटेल्स

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को मिले इस प्रोजेक्ट में 1008 अफॉर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स के प्लानिंग, डिजाइन और प्रेक्योरमेंट का काम शामिल है। साथ ही, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसा एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्टर भी शामिल है। प्रोजेक्ट के लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) स्कीम के तहत एग्जिम बैंक की तरफ से फंडेड का प्रस्ताव है। यह नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (NBCC) के लिए एक प्रमुख इंटरनेशनल एंगेजमेंट होगा।

228% से ज्यादा उछल गए हैं NBCC के शेयर

नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले 3 साल में 228 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर 31 मार्च 2023 को 23.59 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 77.51 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 142 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले एक साल में 5 पर्सेंट टूट गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 36 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।