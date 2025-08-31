नवरत्न कंपनी को मिला इंडियन रेलवे से 80 करोड़ रुपये का काम, सोमवार को अब फोकस में रहेंगे शेयर

Stock in Focus: नवरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Ltd) के हाथ एक बड़ा वर्क ऑर्डर लगा है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है। कंपनी के शेयरों में अब सोमवार को हलचल देखने को मिल सकता है।

नवरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Ltd) के हाथ एक बड़ा वर्क ऑर्डर लगा है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है। कंपनी के शेयरों में अब सोमवार को हलचल देखने को मिल सकता है। बता दें, बीईएमएल लिमिटेड उन कंपनियों में से एक है जो निवेशकों को नियमित अंतराल पर डिविडेंड देती आ रही है।

80 करोड़ रुपये का मिला काम बीईएमएल लिमिटेड ने 30 अगस्त दिन शनिवार को दी जानकारी में कहा था कि उन्हें 80 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम इंडियन रेलवे ने दिया है। इस वर्क ऑर्डर के तहत बीईएमएल को यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल्स सप्लाई करना है। बता दें, एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने किसी डेडलाइन का जिक्र नहीं किया है।

बीते 6 महीने निवेशकों के लिए रहे अच्छे नवरत्न कंपनी के शेयरों में बीते 6 महीने के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिली है। 6 महीने पहले कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 56 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। वहीं, एक साल में इस नवरत्न कंपनी का शेयर 0.54 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि सेंसेक्स इसी दौरान 2.83 प्रतिशत नीचे लुढ़का है। कंपनी का 52 वीक हाई 4874.85 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2346.35 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 16,014.60 करोड़ रुपये का है। बता दें, बीईएमएल लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 3845.55 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

2 साल में बीईएमएल लिमिटेड के शेयर 56 प्रतिशत, 3 साल में 153 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, 5 साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों का भाव 548 प्रतिशत चढ़ा है।

लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी बीईएमएल लिमिटेड उन कुछ कंपनियों में से एक है जो लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं। आखिरी बार कंपनी 15 मई 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस साल अबतक कंपनी ने 1 शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड दो बार में दिया है।