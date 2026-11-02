दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान, रॉकेट बना नवरत्न कंपनी का शेयर
मुख्य बातें
- नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया का टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 135.6% बढ़कर 196.68 करोड़ रुपये रहा है
- इंजीनियर्स इंडिया के शेयर सोमवार को 13% उछलकर 285.20 रुपये पर पहुंच गए
नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में अच्छी हलचल देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 13 पर्सेंट की तेजी के साथ 285.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय नतीजों के बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में यह उछाल आया है। दूसरी तिमाही में कंपनी की प्रॉफिटैबिलिटी में अच्छा सुधार देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में इंजीनियर्स इंडिया का टैक्स भुगतान के बाद कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 135.6 पर्सेंट बढ़कर 196.68 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 83.49 करोड़ रुपये था। नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।
56.6% बढ़ा है इंजीनियर्स इंडिया का स्टैंडअलोन मुनाफा
नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद 179.75 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 56.6 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का स्टैंडअलोन प्रॉफिट 114.81 करोड़ रुपये था। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 30 अक्टूबर को मीटिंग हुई है, जिसमें बोर्ड ने 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई तिमाही और पहली छमाही के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दी। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 5 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1.50 रुपये का पहला अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है।
ऑपरेशंस से मिलने वाले रेवेन्यू में गिरावट
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में स्टैंडअलोन बेसिस पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 10.9 पर्सेंट घटकर 802.36 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को ऑपरेशंस से मिला रेवेन्यू 900.40 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में इंजीनियर्स इंडिया की टोटल इनकम सालाना आधार पर 7.3 पर्सेंट घटकर 879.35 करोड़ रुपये रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 948.24 करोड़ रुपये थी। हालांकि, सितंबर 2026 तिमाही में टैक्स भुगतान से पहले कंपनी का मुनाफा 53.1 पर्सेंट बढ़कर 229.07 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 149.58 करोड़ रुपये था।
291% से ज्यादा चढ़ गए हैं इंजीनियर्स इंडिया के शेयर
नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) के शेयर पिछले 5 साल में 291 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। इंजीनियर्स इंडिया के शेयर 4 नवंबर 2021 को 72.60 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 2 नवंबर 2026 को 285.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 4 साल में कंपनी के शेयरों में 290 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 120 पर्सेंट उछल गए हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 321.10 रुपये है। वहीं, नवरत्न कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 163.60 रुपये है।
2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने मई 2010 में अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने दिसंबर 2016 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, नवरत्न कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।