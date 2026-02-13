गिरावट की आंधी में नवरत्न कंपनी का शेयर बना रॉकेट, तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है मुनाफा

नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया के शेयर शुक्रवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। कंपनी के शेयर BSE में 14% से अधिक की तेजी के साथ 207.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का मुनाफा तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है।

घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को तेज गिरावट आई है। BSE का सूचकांक सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहा है। गिरावट की इस आंधी में भी नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। इंजीनियर्स इंडिया के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 207.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद नवरत्न कंपनी के शेयरों में यह उछाल देखने को मिला है। इंजीनियर्स इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 255.25 रुपये है।

तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है नवरत्न कंपनी का मुनाफा

नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इंजीनियर्स इंडिया को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 347.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 109 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इंजीनियर्स इंडिया का रेवेन्यू सालाना आधार पर 58.3 पर्सेंट बढ़कर 1210.2 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान नवरत्न कंपनी का रेवेन्यू 764.5 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा उछलकर 352.2 करोड़ रुपये जा पहुंचा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 97.9 करोड़ रुपये था।

कंपनी को मिला है 360 मिलियन डॉलर का ऑर्डर

दिसंबर 2025 तिमाही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को अपना सबसे बड़ा ओवरसीज ऑर्डर मिला है। नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया को यह ऑर्डर नाइजीरिया के डैनगॉट ग्रुप से एक मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू करीब 360 मिलियन डॉलर है। इंटरनेशनल बिजनेस से कंपनी की ग्रोथ को तेज रफ्तार मिली है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करती है।