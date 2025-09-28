Navratna Company Bharat Electronics turned 1 lakh rupee into 38 lakh in 5 year know details 5 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 38 लाख रुपये, नवरत्न कंपनी ने भरी निवेशकों की झोली, Business Hindi News - Hindustan
5 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 38 लाख रुपये, नवरत्न कंपनी ने भरी निवेशकों की झोली

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 5 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 38 लाख रुपये से ज्यादा बन गए हैं। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। पांच साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बार बोनस शेयर बांटे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 03:53 PM
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों ने 5 साल में ही शेयरधारकों की झोली भर दी है। नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पांच साल में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 5 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 38 लाख रुपये से ज्यादा बन गए हैं। नवरत्न कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। पिछले पांच साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों को एक बार बोनस शेयर बांटे हैं। हालांकि, पिछले 10 साल में कंपनी 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

1 लाख रुपये के ऐसे बन गए 38 लाख रुपये से ज्यादा
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर 25 सितंबर 2020 को 31.10 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 25 सितंबर 2020 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 3,215 शेयर मिलते। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2022 में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं। अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 9,645 पहुंच जाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 26 सितंबर 2025 को 396.40 रुपये पर बंद हुए हैं। इस हिसाब से 9,645 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 38.23 लाख रुपये है।

10 साल में 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है नवरत्न कंपनी
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पिछले 10 साल में अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सितंबर 2015 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2017 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने पिछला बोनस शेयर सितंबर 2022 में 2:1 के अनुपात में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं।

