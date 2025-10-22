3 बार बोनस शेयर का तोहफा, नवरत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये

संक्षेप: नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने 10 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 10 साल से थोड़े ज्यादा समय में 3 बार बोनस शेयर बांटे हैं।

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 10 साल में ही अपने शेयरधारकों को मालामाल कर दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने पिछले 10 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दस साल से थोड़े ज्यादा समय में अपने निवेशकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर 31 जुलाई 2015 को 40.27 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2015 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 2480 शेयर मिलते। नवरत्न कंपनी ने साल 2015 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 24,552 पहुंच जाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को BSE में 417.60 रुपये पर बंद हुए हैं। इस शेयर प्राइस पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 24,552 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.02 करोड़ रुपये पहुंच जाती है।