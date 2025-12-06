Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratna Company Bharat Electronics shares jumped over 64000 Percent in 25 years company given 3 time bonus Share
64000% चढ़ गए नवरत्न कंपनी के शेयर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

64000% चढ़ गए नवरत्न कंपनी के शेयर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप:

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 64000% से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले 25 साल में 63 पैसे से बढ़कर 400 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। मल्टीबैगर कंपनी अपने निवेशकों को 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

Dec 06, 2025 08:12 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों की झोली भर दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने पिछले 25 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर इस अवधि में 64000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। नवरत्न कंपनी के शेयर पिछले 25 साल में 63 पैसे से बढ़कर 400 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। मल्टीबैगर कंपनी साल 2015 से अपने निवेशकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

64000% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर पिछले 25 साल में 64,455 पर्सेंट उछल गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 8 दिसंबर 2000 को 63 पैसे पर थे। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 5 दिसंबर 2025 को BSE में 406.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 20 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 4325 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 15 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 2248 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले 10 साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 987 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 435.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 240.15 रुपये है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर परफॉर्मेंस का यह डेटा हमने गूगल पर कंपनी के शेयर प्राइस मूवमेंट से लिया है।

ये भी पढ़ें:पहले ही दिन 200 रुपये के पार जा सकता है शेयर, GMP कर रहा बंपर लिस्टिंग का इशारा

3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी ने सितंबर 2015 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने सितंबर 2017 में 1:10 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। कंपनी ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 2022 में 2:1 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने 1 पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।