Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navratna Company Bharat Electronics bagged 732 crore rupee order Share jumped 1313 Percent in 5 year
नवरत्न कंपनी को मिले 732 करोड़ रुपये के डिफेंस ऑर्डर, 1313% चढ़ चुका है शेयर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

नवरत्न कंपनी को मिले 732 करोड़ रुपये के डिफेंस ऑर्डर, 1313% चढ़ चुका है शेयर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप: नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 732 करोड़ रुपये के डिफेंस ऑर्डर मिले हैं। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयर 1300% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी ने पिछले 10 साल में शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर दिए हैं।

Thu, 30 Oct 2025 10:45 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिला है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया है कि उसे 732 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को मिले ऑर्डर में सॉफ्टवेयर डेफाइन्ड रेडियोज (SDRs), टैंक सबसिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिसाइल कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइबरसिक्योरिटी सॉल्यूशंस, अपग्रेड्स, स्पेयर्स और रिलेटेड सर्विसेज की सप्लाई करनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पिछले 5 साल में 1300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने बताया है कि सॉफ्टवेयर डेफाइन्ड रेडियोज (SDRs), पहले पूरी तरह से स्वदेशी रेडियोज हैं। इन रेडियोज को डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के साथ मिलकर डिजाइन और डिवेलप किया गया है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि यह रेडियोज आधुनिक नेटवर्क-केंद्रित युद्धों में सुरक्षित और रियल-टाइम कम्युनिकेशन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:15 साल की ऊंचाई पर पहुंचा यह बैंक शेयर, रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे और 1 करोड़ शेयर

करीब 27000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर का अनुमान
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने वित्त वर्ष के लिए करीब 27,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर्स मिलने के अनुमान लगाए हैं, ऐसे में वित्त वर्ष 2026 के लिए टोटल ऑर्डर इनफ्लो 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच सकता है। डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 22 अक्टूबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 663 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

ये भी पढ़ें:नई ऊंचाई पर महारत्न कंपनी के शेयर, 2598% बढ़ा है मुनाफा, 3 बार दिए बोनस शेयर

5 साल में 1313% चढ़ गए हैं नवरत्न कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 1313 पर्सेंट उछल गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 30 अक्टूबर 2020 को 29.02 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 अक्टूबर 2025 को 409.95 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 494 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले दो साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 210 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 435.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 240.15 रुपये है।

3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) पिछले 10 साल में अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। नवरत्न कंपनी ने सितंबर 2015 में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने सितंबर 2017 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। नवरत्न कंपनी ने सितंबर 2022 में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bharat Electronics Limited अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।