नवरत्न कंपनी को मिले 732 करोड़ रुपये के डिफेंस ऑर्डर, 1313% चढ़ चुका है शेयर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिला है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया है कि उसे 732 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को मिले ऑर्डर में सॉफ्टवेयर डेफाइन्ड रेडियोज (SDRs), टैंक सबसिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिसाइल कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइबरसिक्योरिटी सॉल्यूशंस, अपग्रेड्स, स्पेयर्स और रिलेटेड सर्विसेज की सप्लाई करनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पिछले 5 साल में 1300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने बताया है कि सॉफ्टवेयर डेफाइन्ड रेडियोज (SDRs), पहले पूरी तरह से स्वदेशी रेडियोज हैं। इन रेडियोज को डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के साथ मिलकर डिजाइन और डिवेलप किया गया है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि यह रेडियोज आधुनिक नेटवर्क-केंद्रित युद्धों में सुरक्षित और रियल-टाइम कम्युनिकेशन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

करीब 27000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर का अनुमान

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने वित्त वर्ष के लिए करीब 27,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर्स मिलने के अनुमान लगाए हैं, ऐसे में वित्त वर्ष 2026 के लिए टोटल ऑर्डर इनफ्लो 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच सकता है। डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 22 अक्टूबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 663 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

5 साल में 1313% चढ़ गए हैं नवरत्न कंपनी के शेयर

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 1313 पर्सेंट उछल गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 30 अक्टूबर 2020 को 29.02 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 अक्टूबर 2025 को 409.95 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 494 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले दो साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 210 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 435.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 240.15 रुपये है।