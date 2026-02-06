नवरत्न कंपनी को मिले 581 करोड़ रुपये के ऑर्डर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 581 करोड़ रुपये के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर 891% उछले हैं।
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने शुक्रवार को बताया है कि 23 जनवरी 2026 को अपने पिछले डिसक्लोजर के बाद से उसे 581 करोड़ रुपये के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 429.55 रुपये पर बंद हुए हैं। नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी के शेयर पिछले 5 साल में 819 पर्सेंट उछल गए हैं।
कंपनी को मिले ऑर्डर्स के डीटेल्स
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिले ऑर्डर्स में डिफेंस से संबंधित प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज शामिल हैं। इन सर्विसेज में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रडार वॉर्निंग रिसीवर्स, टैंक-सब सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, अपग्रेड्स, स्पेयर्स और रिलेटेड सर्विसेज शामिल हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पिछले महीने बताया था कि उसे 610 करोड़ रुपये के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। इस ऑर्डर में कई तरह के प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज शामिल हैं।
819% उछल गए हैं नवरत्न कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 819 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 5 फरवरी 2021 को 46.72 रुपये पर थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 6 फरवरी 2026 को 429.55 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 529 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में नवरत्न कंपनी के शेयर 358 पर्सेंट उछल गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 133 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 53 पर्सेंट चढ़े हैं।
3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2015 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2017 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 2022 में 2:1 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं।
