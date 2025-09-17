Navratna Company BEL turned 1 lakh rupee into 38 lakh now company bagged 712 crore rupee orders नवरत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 38 लाख, अब 712 करोड़ रुपये के मिले नए ऑर्डर, Business Hindi News - Hindustan
नवरत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 38 लाख, अब 712 करोड़ रुपये के मिले नए ऑर्डर

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने 10 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 38 लाख से ज्यादा बना दिया है। डिफेंस कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 10 साल में 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:16 PM
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 416.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन लॉन्ग टर्म निवेशकों को मालामाल कर दिया है, जिन्होंने कंपनी के कारोबार पर भरोसा रखते हुए 10 साल पहले शेयरों पर दांव लगाया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने 10 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 38 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। डिफेंस कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने पिछले 10 साल में अपने निवेशकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 38 लाख रुपये से ज्यादा
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर 24 सितंबर 2015 को 35.45 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 24 सितंबर 2015 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 2820 शेयर मिलते। नवरत्न कंपनी ने पिछले 10 साल में अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। हालांकि, हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए 2 पिछले बोनस शेयरों को शामिल किया है। अगर कंपनी की तरफ से दिए गए पिछले 2 बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 9306 पहुंच जाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर बुधवार 17 सितंबर 2025 को 416.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस हिसाब से 9306 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 38.76 लाख रुपये है।

10 साल में 3 बार बोनस शेयर का तोहफा
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने पिछले 10 साल में अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी ने सितंबर 2015 में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। मल्टीबैगर कंपनी ने सितंबर 2017 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 2022 में दिया है। कंपनी ने सितंबर 2022 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।

कंपनी को मिले 712 करोड़ रुपये के ऑर्डर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2025 को पिछले डिसक्लोजर के बाद से उसे 712 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कन्फर्म किया है कि नए ऑर्डर टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मिले हैं।

