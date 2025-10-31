Hindustan Hindi News
Navratna Company BEL Share jumped over 4 Percent on Good result and 732 crore rupee defence order
तगड़ा मुनाफा और 732 करोड़ रुपये का डिफेंस ऑर्डर, नवरत्न कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी

तगड़ा मुनाफा और 732 करोड़ रुपये का डिफेंस ऑर्डर, नवरत्न कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी

संक्षेप: नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर शुक्रवार को 4% से ज्यादा चढ़कर 427.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को 732 करोड़ रुपये के डिफेंस ऑर्डर मिले हैं। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी को 1286 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

Fri, 31 Oct 2025 05:25 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर शुक्रवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 427.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। दो अच्छी खबरों की वजह से शुक्रवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में यह उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में नवरत्न कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 18 पर्सेंट बढ़ा है। वहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 732 करोड़ रुपये के डिफेंस ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले 5 साल में 1360 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 1286 करोड़ रुपये का मुनाफा
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 1286.13 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मुनाफा 18 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की सितंबर तिमाही में नवरत्न कंपनी को 1091.27 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 25.75 पर्सेंट बढ़कर 5763.65 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 4583.41 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का मुनाफा 19.53 पर्सेंट बढ़कर 1734.30 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1450.88 करोड़ रुपये था।

कंपनी को मिले 732 करोड़ रुपये के ऑर्डर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को 732 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को सॉफ्टवेयर डेफाइन्ड रेडियोज (SDRs), टैंक सबसिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिसाइल कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, अपग्रेड्स, स्पेयर्स और रिलेटेड सर्विसेज की सप्लाई के ऑर्डर मिले हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 22 अक्टूबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 633 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले थे।

5 साल में 1360% से ज्यादा चढ़ गए हैं BEL के शेयर
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले 5 साल में 1360 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। नवरत्न कंपनी के शेयर 30 अक्टूबर 2020 को 29.02 रुपये पर थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 31 अक्टूबर 2025 को 427.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 518 पर्सेंट का उछाल आया है। दो साल में नवरत्न कंपनी के शेयर करीब 210 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 435.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 240.15 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
