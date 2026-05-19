नवरत्न कंपनी को 2203 करोड़ रुपये का मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान, 3 बार बोनस शेयर का तोहफा
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चौथी तिमाही में 2203 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान भी किया है। कंपनी 3 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 2203 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 5 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 2105 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू चौथी तिमाही में 12 पर्सेंट बढ़कर 10,177 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रेवेन्यू 9120 करोड़ रुपये था। नवरत्न कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए हर शेयर पर 55 पैसे का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।
73882 करोड़ रुपये रही ऑर्डर बुक
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ऑर्डर बुक 1 अप्रैल 2026 को 73,882 करोड़ रुपये रही है। वित्त वर्ष 2026 में टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का मुनाफा 14.38 पर्सेंट बढ़कर 6048.48 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुनाफा 5288.25 करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष 2026 में नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 16.15 पर्सेंट बढ़कर 27,479.63 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 23,658.01 करोड़ रुपये था।
3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2015 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। नवरत्न कंपनी ने सितंबर 2017 में 1:10 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 2022 में 2:1 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने मार्च 2017 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा। यानी, कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयर में बांटा।
705% से ज्यादा उछल गए हैं नवरत्न कंपनी के शेयर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 705 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 21 मई 2021 को 52.52 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 मई 2026 को 423.15 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 440 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 295 पर्सेंट उछल गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 473.25 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 358.70 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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