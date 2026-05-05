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नवरत्न कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा डिफेंस ऑर्डर, 843% चढ़ गया है शेयर, 3 बार बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी

May 05, 2026 06:57 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रक्षा मंत्रालय से 1251 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन आर्मी को ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस सिस्टम (GBMES) की सप्लाई करेगी।

नवरत्न कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा डिफेंस ऑर्डर, 843% चढ़ गया है शेयर, 3 बार बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला यह ऑर्डर 1251 करोड़ रुपये का है। इस ऑर्डर के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन आर्मी को ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस सिस्टम (GBMES) की सप्लाई करेगी। इस नए ऑर्डर से नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑर्डर बुक और मजबूत हुई है। कंपनी के शेयर मंगलवार को उछाल के साथ BSE में 433.70 रुपये पर बंद हुए हैं।

क्या है ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस सिस्टम
ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस सिस्टम (GBMES) पूरी तरह से स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस सिस्टम है, जिसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैब (DLRL) हैदराबाद से डिजाइन किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। यह सिस्टम अलग-अलग तरह के रडार सिग्नल्स को पहचानने, क्लासीफाई (वर्गीकृत करने) करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टोटल ऑर्डर इनफ्लो करीब 30000 करोड़ रुपये का था, जिसमें 346 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर भी शामिल हैं।

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843% उछल गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के शेयर पिछले 5 साल में 843 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 7 मई 2021 को 45.97 रुपये पर थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 5 मई 2026 को 433.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 470 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 308 पर्सेंट चढ़ गए हैं। दो साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 91 पर्सेंट की तेजी आई है।

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3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2015 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सितंबर 2017 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पिछला बोनस शेयर 2:1 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर अपने निवेशकों को दिए हैं। नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। कंपनी ने मार्च 2017 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा।

(फोटोः प्रतीकात्मक)

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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