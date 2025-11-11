Hindustan Hindi News
नवरत्न कंपनी को मिले 792 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर, 5 साल में 1084% उछल गए हैं शेयर

संक्षेप: नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 3% के उछाल के साथ 428 रुपये पर पहुंच गए। नवरत्न कंपनी के शेयरों में यह उछाल 792 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिलने के बाद आया है।

Tue, 11 Nov 2025 04:11 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को अच्छी तेजी आई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 3 पर्सेंट के उछाल के साथ 428 रुपये पर पहुंच गए। नवरत्न कंपनी के शेयरों में यह उछाल 792 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिलने के बाद आया है। पिछले पांच साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 1084 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 435.95 रुपये है।

नवरत्न कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए बताया है कि 30 अक्टूबर 2025 के पिछले अनाउंसमेंट के बाद से उसे 792 करोड़ रुपये के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। 30 अक्टूबर 2025 को कंपनी ने बताया था कि उसे 633 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले थे। हालांकि, कंपनी ने क्लाइंट के नाम का खुलासा नहीं किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बताया है कि नए ऑर्डर में डिफेंस-रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की व्यापक रेंज है, इसमें डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड्स, रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ड्रोन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, गन साइटिंग सिस्टम, अपग्रेड्स, स्पेयर्स, सर्विसेज शामिल हैं।

1084% चढ़ गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर पिछले पांच साल में 1084 पर्सेंट उछल गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 20 नवंबर 2020 को 36.07 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 नवंबर 2025 को 428 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 473 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 207 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 42 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक नवरत्न कंपनी के शेयर 45 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
