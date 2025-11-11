नवरत्न कंपनी को मिले 792 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर, 5 साल में 1084% उछल गए हैं शेयर

संक्षेप: नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 3% के उछाल के साथ 428 रुपये पर पहुंच गए। नवरत्न कंपनी के शेयरों में यह उछाल 792 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिलने के बाद आया है।

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को अच्छी तेजी आई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 3 पर्सेंट के उछाल के साथ 428 रुपये पर पहुंच गए। नवरत्न कंपनी के शेयरों में यह उछाल 792 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिलने के बाद आया है। पिछले पांच साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 1084 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 435.95 रुपये है।

नवरत्न कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए बताया है कि 30 अक्टूबर 2025 के पिछले अनाउंसमेंट के बाद से उसे 792 करोड़ रुपये के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। 30 अक्टूबर 2025 को कंपनी ने बताया था कि उसे 633 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले थे। हालांकि, कंपनी ने क्लाइंट के नाम का खुलासा नहीं किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बताया है कि नए ऑर्डर में डिफेंस-रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की व्यापक रेंज है, इसमें डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड्स, रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ड्रोन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, गन साइटिंग सिस्टम, अपग्रेड्स, स्पेयर्स, सर्विसेज शामिल हैं।