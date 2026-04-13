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देशी आयरन डोम 'कुश' बनाएगी नवरत्न कंपनी, 930% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

Apr 13, 2026 10:43 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने जा रही है। इस नई यूनिट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल, रडार सिस्टम्स और भारत के अपने आयरन डोम 'कुश' सिस्टम का प्रॉडक्शन करेगी।

देशी आयरन डोम 'कुश' बनाएगी नवरत्न कंपनी, 930% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने जा रही है। इस नई यूनिट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल, रडार सिस्टम्स और भारत के अपने आयरन डोम 'कुश' सिस्टम का प्रॉडक्शन करेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने नई इकाई के लिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 75 हेक्टेयर जमीन ली है। यह बात टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कही गई है। नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को NSE में 440.35 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 5 साल में 930 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

600 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा निवेश
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने बताया है, 'इस नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा। यह नई इकाई क्विक-रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM), कुश एयर डिफेंस सिस्टम और नेक्स्ट-जेनरेशन रडार सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक डिफेंस प्रोग्राम्स की जरूरतों को पूरा करेगी। साथ ही, इसमें मेंटीनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस फैसिलिटी भी होगी।'

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क्या है प्रोजेक्ट कुश
प्रोजेक्ट कुश भारत का स्वदेशी, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे DRDO ने डिवेलप किया है। कुश सिस्टम को स्टेल्थ एयरक्रॉफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के खिलाफ थ्री-टियर्ड 400 किलोमीटर रेंज शील्ड तैयार करने के लिए डिवेलप किया गया है। अक्सर इसकी तुलना रूस के S-400 से की जाती है। इसका मकसद साल 2028-29 तक भारत का खुद का आयरन डोम तैयार करके विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना है। कुश सिस्टम्स में इंटरसेप्टर्स के 3 वैरिएंट्स हैं, जिनमें 150 किलोमीटर वाला M1, 250 किलोमीटर वाला M2 और 350-400 किलोमीटर वाला M3 शामिल है।

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5 साल में 930% से ज्यादा चढ़ गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर पिछले 5 साल में 930 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 16 अप्रैल 2021 को 42.67 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 13 अप्रैल 2026 को 440.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 434 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 335 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। दो साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 88 पर्सेंट का उछाल आया है।

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3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2015 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने सितंबर 2017 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सितंबर 2022 में फिर 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए।

(प्रतीकात्मक फोटो)

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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