देशी आयरन डोम 'कुश' बनाएगी नवरत्न कंपनी, 930% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर, 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने जा रही है। इस नई यूनिट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल, रडार सिस्टम्स और भारत के अपने आयरन डोम 'कुश' सिस्टम का प्रॉडक्शन करेगी।

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने जा रही है। इस नई यूनिट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल, रडार सिस्टम्स और भारत के अपने आयरन डोम 'कुश' सिस्टम का प्रॉडक्शन करेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने नई इकाई के लिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 75 हेक्टेयर जमीन ली है। यह बात टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कही गई है। नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को NSE में 440.35 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 5 साल में 930 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

600 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा निवेश

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने बताया है, 'इस नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा। यह नई इकाई क्विक-रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM), कुश एयर डिफेंस सिस्टम और नेक्स्ट-जेनरेशन रडार सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक डिफेंस प्रोग्राम्स की जरूरतों को पूरा करेगी। साथ ही, इसमें मेंटीनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस फैसिलिटी भी होगी।'

क्या है प्रोजेक्ट कुश

प्रोजेक्ट कुश भारत का स्वदेशी, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे DRDO ने डिवेलप किया है। कुश सिस्टम को स्टेल्थ एयरक्रॉफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के खिलाफ थ्री-टियर्ड 400 किलोमीटर रेंज शील्ड तैयार करने के लिए डिवेलप किया गया है। अक्सर इसकी तुलना रूस के S-400 से की जाती है। इसका मकसद साल 2028-29 तक भारत का खुद का आयरन डोम तैयार करके विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना है। कुश सिस्टम्स में इंटरसेप्टर्स के 3 वैरिएंट्स हैं, जिनमें 150 किलोमीटर वाला M1, 250 किलोमीटर वाला M2 और 350-400 किलोमीटर वाला M3 शामिल है।

5 साल में 930% से ज्यादा चढ़ गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर पिछले 5 साल में 930 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 16 अप्रैल 2021 को 42.67 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 13 अप्रैल 2026 को 440.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 434 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 335 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। दो साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 88 पर्सेंट का उछाल आया है।