'अनंत शस्त्र' के लिए आर्मी ने जारी किया 30000 करोड़ रुपये का टेंडर, नवरत्न कंपनी के शेयर 400 रुपये के पार

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स के शेयर सोमवार को 3% तक उछल गए हैं। इन दोनों कंपनियों के शेयरों में यह तेजी इंडियन आर्मी की तरफ से 30000 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किए जाने के बाद आई है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 10:54 AM
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को अच्छी तेजी आई है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को करीब 3 पर्सेंट के उछाल के साथ 407.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को 2 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 1528.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स के शेयरों में यह तेजी इंडियन आर्मी की तरफ से 30000 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किए जाने के बाद आई है।

'अनंत शस्त्र' मिसाइल सिस्टम्स खरीदने के लिए जारी हुआ टेंडर
भारतीय सेना ने यह टेंडर देश में ही विकसित 'अनंत शस्त्र' सरफेस-टू- एयर मिसाइल (SAM) सिस्टम्स की रेजिमेंट्स खरीदने के लिए जारी किया है। आर्मी ने यह टेंडर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को जारी किया है, जो कि मिसाइल सिस्टम के प्रॉडक्शन के लिए जिम्मेदार होगी। वहीं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) इसका को-प्रॉडक्शन करेगी। 'अनंत शस्त्र' सिस्टम्स को पहले क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर-मिसाइल (QRSAM) के रूप में जाना जाता था, इसे डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने डिवेलप किया है। यह प्रोजेक्ट, भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस को मजबूत करेगी।

5 साल में 1170% से ज्यादा चढ़ गए हैं BEL के शेयर
नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर पिछले पांच साल में 1170 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 1 अक्टूबर 2020 को 32.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 सितंबर 2025 को 407.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 505 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। 3 साल में नवरत्न कंपनी के शेयर 300 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। पिछले दो साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 195 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 435.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 240.15 रुपये है।

(प्रतीकात्मक फोटो), स्रोत- AN

