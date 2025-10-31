152% बढ़ा केमिकल कंपनी का नेट प्रॉफिट, करीब 16% की दिखी तेजी, मिलेंगे हर शेयर ₹6.5 डिविडेंड

संक्षेप: Navin Fluorine Share Price: कंपनी के तिमाही नतीजों का असर उनके शेयरों पर भी दिख रहा है। केमिकल कंपनी नवीन फ्लोरिन के शेयरों का भाव शुक्रवार को करीब 16 प्रतिशत चढ़ गया। इसके पीछे की वजह सितंबर तिमाही के दौरान शानदार प्रदर्शन है। बता दें, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 152% का इजाफा हुआ है।

Navin Fluorine Share Price: कंपनी के तिमाही नतीजों का असर उनके शेयरों पर भी दिख रहा है। केमिकल कंपनी नवीन फ्लोरिन के शेयरों का भाव शुक्रवार को करीब 16 प्रतिशत चढ़ गया। इसके पीछे की वजह सितंबर तिमाही के दौरान शानदार प्रदर्शन है। बता दें, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 152% का इजाफा हुआ है।

52 वीक हाई पर पहुंचा शेयर नवीन फ्लोरिन का शेयर बीएसई में शुक्रवार को 5505 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में करीब 16 प्रतिशत की तेजी के साथ 5747.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 3183.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 29,396 करोड़ रुपये का है।

नेट प्रॉफिट करीब 150 करोड़ रुपये के करीब नवीन फ्लोरिन का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ रुपये सितंबर तिमाही में रहा है। जोकि सालाना आधार पर 152.24 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 59 करोड़ रुपये रहा था। नवीन फ्लोरिन का रेवन्यू (ऑपरेशन्स से) 758.42 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 46 प्रतिशत अधिक है।

नवीन फ्लोरिन का EBITDA भी सालाना आधार पर 32.50 प्रतिशत बढ़ गया है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का EBITDA 1175 बेसिस प्वाइंट रहा है।

डिविडेंड दे रही है कंपनी नवीन फ्लोरिन ने निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 325 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। यानी हर एक शेयर पर कंपनी 6.50 रुपये का डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए नवीन फ्लोरिन ने 7 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है।

शेयर बाजार में क्या है स्थिति? स्टॉक मार्केट में भी कंपनी ने निवेशकों को निराश नहीं किया है। 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 27 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 73 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने 157 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।