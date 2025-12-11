Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Navin Fluorine International gave 85 percent today share also surged
2025 में चैपिंयन रहा यह स्टॉक, निवेशकों को हुआ 85% का फायदा, आज भी शेयरों में उछाल

2025 में चैपिंयन रहा यह स्टॉक, निवेशकों को हुआ 85% का फायदा, आज भी शेयरों में उछाल

संक्षेप:

Multibagger Stock: नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के शेयरों की कीमतों में इस साल 85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में आज गुरुवार को यह स्टॉक 5916.05 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 6098 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था।

Dec 11, 2025 04:12 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Multibagger Stock: शेयर बाजार में उतार और चढ़ाव के बीच एक कंपनी है जिसने निवेशकों को 2025 में निराश नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल (Navin Fluorine International) की। कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस साल 85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में आज गुरुवार को यह स्टॉक 5916.05 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 6098 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था। बता दें, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल का 52 वीक हाई 6169.45 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3183.20 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 31000 करोड़ रुपये का है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
IPO से पहले झुनझुनवाला परिवार ने इस कंपनी में किया ₹100 का निवेश

इस साल दिया है 85 प्रतिशत का रिटर्न

नवीन फ्लोरिन के शेयरों की कीमतों में इस साल अबतक 85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। यह कंपनी बीएसई 500 की टॉप परफॉर्मर में से एक है। बीएसई 500 इंडेक्स में एल एंड टी फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल और आरबीएल बैंक ने 90 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

क्यों दिख रही है इतनी तेजी?

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। नवनी फ्लोरिन का EBITDA इस दौरान 118 प्रतिशत की उछाल के साथ 453 करोड़ रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन सालाना आधार पर 30.50 प्रतिशत बढ़ा है।

read moreये भी पढ़ें:
पहले दिन ही IPO ने दिया झटका, टूटकर 52 रुपये पर आया शेयर, लगा लोअर सर्किट

कंपनी की सेल्स में साल दर साल के आधार पर 42 प्रतिशत का इजाफा इस छमाही के दौरान देखने को मिला है। अप्रैल से सितंबर के दौरान कुल बिक्री 1438.50 करोड़ रुपये रही है। बोर्ड ने कंपनी के विस्तार के लिए 236.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

इस साल नवीन फ्लोरिन के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए हैं। दोनों बार का मिलाकर कंपनी ने एक शेयर पर 13.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमो के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।