2025 में चैपिंयन रहा यह स्टॉक, निवेशकों को हुआ 85% का फायदा, आज भी शेयरों में उछाल

Multibagger Stock: शेयर बाजार में उतार और चढ़ाव के बीच एक कंपनी है जिसने निवेशकों को 2025 में निराश नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल (Navin Fluorine International) की। कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस साल 85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में आज गुरुवार को यह स्टॉक 5916.05 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 6098 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था। बता दें, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल का 52 वीक हाई 6169.45 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3183.20 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 31000 करोड़ रुपये का है।

इस साल दिया है 85 प्रतिशत का रिटर्न नवीन फ्लोरिन के शेयरों की कीमतों में इस साल अबतक 85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। यह कंपनी बीएसई 500 की टॉप परफॉर्मर में से एक है। बीएसई 500 इंडेक्स में एल एंड टी फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल और आरबीएल बैंक ने 90 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

क्यों दिख रही है इतनी तेजी? चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। नवनी फ्लोरिन का EBITDA इस दौरान 118 प्रतिशत की उछाल के साथ 453 करोड़ रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन सालाना आधार पर 30.50 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी की सेल्स में साल दर साल के आधार पर 42 प्रतिशत का इजाफा इस छमाही के दौरान देखने को मिला है। अप्रैल से सितंबर के दौरान कुल बिक्री 1438.50 करोड़ रुपये रही है। बोर्ड ने कंपनी के विस्तार के लिए 236.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

इस साल नवीन फ्लोरिन के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए हैं। दोनों बार का मिलाकर कंपनी ने एक शेयर पर 13.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।